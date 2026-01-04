聽新聞
0:00 / 0:00
影／藍白合尋求最大公約數 鄭麗文：溝通都是順暢的
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌及委員們聘書。會前針對民眾黨主席黃國昌日前在新北市舉行造勢活動，也強調2026大選上不會缺席，關於「藍白合」的契機受訪，鄭麗文表示「藍白合」大家都釋出最大的誠意跟善意，過程當中不管是政策或是提名、國家的大政方針，與黃國昌或是雙方智庫對接的過程中，溝通都是順暢的。
⭐2025總回顧
鄭麗文表示，感佩黃國昌的高度，我們必須要放下一黨之私，為了在野的力量，尋求一個最大的公約數，以能夠順利的在2026年贏得勝選，2028年政黨輪替、下架賴清德。在縣市長提名方面，鄭麗文表示，不只和黃國昌有相同的認知，也提到了其它的縣市，或者是現任新竹市長，我們都希望能夠為選民來提出一個最佳人選。鄭麗文強調，不管那一黨提名，是不是國民黨提名的同志，都和黃國昌一樣，既然是大家共推的人選，都會全力輔選，團結一致贏得大選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言