快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍白合尋求最大公約數 鄭麗文：溝通都是順暢的

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。會前受訪關於「藍白合」，鄭麗文表示大家都釋出最大的誠意跟善意，溝通都是順暢。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。會前受訪關於「藍白合」，鄭麗文表示大家都釋出最大的誠意跟善意，溝通都是順暢。記者黃義書／攝影

國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌及委員們聘書。會前針對民眾黨主席黃國昌日前在新北市舉行造勢活動，也強調2026大選上不會缺席，關於「藍白合」的契機受訪，鄭麗文表示「藍白合」大家都釋出最大的誠意跟善意，過程當中不管是政策或是提名、國家的大政方針，與黃國昌或是雙方智庫對接的過程中，溝通都是順暢的。

⭐2025總回顧

鄭麗文表示，感佩黃國昌的高度，我們必須要放下一黨之私，為了在野的力量，尋求一個最大的公約數，以能夠順利的在2026年贏得勝選，2028年政黨輪替、下架賴清德。在縣市長提名方面，鄭麗文表示，不只和黃國昌有相同的認知，也提到了其它的縣市，或者是現任新竹市長，我們都希望能夠為選民來提出一個最佳人選。鄭麗文強調，不管那一黨提名，是不是國民黨提名的同志，都和黃國昌一樣，既然是大家共推的人選，都會全力輔選，團結一致贏得大選。

國民黨主席鄭麗文（中）上午出席國民黨客家工作會議，頒發主委及委員聘書並一同合影。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）上午出席國民黨客家工作會議，頒發主委及委員聘書並一同合影。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌（右）及委員們的聘書。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌（右）及委員們的聘書。記者黃義書／攝影

鄭麗文 黃國昌 國民黨

延伸閱讀

派李四川或劉和然戰新北遲未定 國民黨市黨部主委親曝時程表

綠委欲修兩岸條例變兩國 黃國昌酸：法盲到貽笑大方

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨元旦升旗 鄭麗文：期許朝野共同努力、放下歧見

相關新聞

藍白人選3月出爐？蘇巧慧：全力以赴、不評論藍白布局

民進黨新北市立委蘇巧慧日前宣布參選新北市長，今一早前往蘆洲市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜早年、爭取支持。面對國民黨...

下屆台中市長藍營誰出來？國民黨要協調 江啟臣透露態度

台中市下屆市長選舉，國民黨出現立委江啟臣和楊瓊瓔兩強相爭，國民黨黨中央有意在本月16日邀請兩人協調。對此，江啟臣上午說，...

影／藍白合尋求最大公約數 鄭麗文：溝通都是順暢的

國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌及委員們聘書。會前針對民眾黨主席黃國昌日前在...

民進黨高雄市長初選白熱化 林岱樺掃街拜票拚戰

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，昨天民進黨黨內電視政見發表會後，高雄市長參選人林岱樺今天上午馬不停蹄展開「車掃」行動，走...

今年第一個大滿月美景 台中市長參選人分享 另2人無暇賞景

今年第一個大滿月美景昨晚出現，許多台中人驚喜發現，代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純馬上PO臉書分享，另二人想爭取代...

新北市長人選綠營定於一尊！小雞高掛聯名看板 藍營仍在觀望

2026選舉剩不到一年，新北市長人選民進黨免初選，確定由立委蘇巧慧出戰，近期蘇巧慧陸續掛上自己的看板，綠營小雞也紛紛掛上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。