影／藍白合尋求最大公約數 鄭麗文：溝通都是順暢的

國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌及委員們聘書。會前針對民眾黨主席黃國昌日前在新北市舉行造勢活動，也強調2026大選上不會缺席，關於「藍白合」的契機受訪，鄭麗文表示「藍白合」大家都釋出最大的誠意跟善意，過程當中不管是政策或是提名、國家的大政方針，與黃國昌或是雙方智庫對接的過程中，溝通都是順暢的。

鄭麗文表示，感佩黃國昌的高度，我們必須要放下一黨之私，為了在野的力量，尋求一個最大的公約數，以能夠順利的在2026年贏得勝選，2028年政黨輪替、下架賴清德。在縣市長提名方面，鄭麗文表示，不只和黃國昌有相同的認知，也提到了其它的縣市，或者是現任新竹市長，我們都希望能夠為選民來提出一個最佳人選。鄭麗文強調，不管那一黨提名，是不是國民黨提名的同志，都和黃國昌一樣，既然是大家共推的人選，都會全力輔選，團結一致贏得大選。 國民黨主席鄭麗文（中）上午出席國民黨客家工作會議，頒發主委及委員聘書並一同合影。記者黃義書／攝影 國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。記者黃義書／攝影 國民黨主席鄭麗文（左）上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌（右）及委員們的聘書。記者黃義書／攝影