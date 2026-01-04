藍白人選3月出爐？蘇巧慧：全力以赴、不評論藍白布局

民進黨新北市立委蘇巧慧日前宣布參選新北市長，今一早前往蘆洲市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜早年、爭取支持。面對國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白最強人選預計3月出爐，以及外界關注藍白整合動向，蘇巧慧強調，每個人做事都有自己的節奏與態度。

蘇巧慧指出，她選擇「全力以赴、all in」，專心爭取服務全新北400萬市民的機會。她表示，參選新北市長是一件非常重要的事情，自己一定會用盡全力投入，這就是目前的策略；至於其他陣營的布局與時程，現階段不會多作評論，將持續勤跑基層、爭取市民認同。

談到團隊布局，蘇巧慧表示，很榮幸也很高興能有多位優秀的議員夥伴一路同行，每一位隊友都相當盡力，平時的表現也經得起檢驗。她說，相信在市場掃街與基層互動過程中，民眾也能感受到議員團隊的努力與付出，有這些夥伴加上自己全力以赴，就是目前最好的布局方式。

至於民眾黨主席黃國昌日前接受專訪表示，若藍白整合民調落敗，也不會擔任副手，綠營議員卓冠廷指出黃國昌未積極跑新北行程，蘇巧慧回應，團隊會專注把自己能決定、能控制的事情做好，其他人的想法與做法並非她所能控制，也不便多作評論，現階段就是持續全力以赴。