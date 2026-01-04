快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白人選3月出爐？蘇巧慧：全力以赴、不評論藍白布局

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，一定會用盡全力投入，將持續勤跑基層、爭取市民認同。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，一定會用盡全力投入，將持續勤跑基層、爭取市民認同。記者張策／攝影

民進黨新北市立委蘇巧慧日前宣布參選新北市長，今一早前往蘆洲市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜早年、爭取支持。面對國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白最強人選預計3月出爐，以及外界關注藍白整合動向，蘇巧慧強調，每個人做事都有自己的節奏與態度。

⭐2025總回顧

蘇巧慧指出，她選擇「全力以赴、all in」，專心爭取服務全新北400萬市民的機會。她表示，參選新北市長是一件非常重要的事情，自己一定會用盡全力投入，這就是目前的策略；至於其他陣營的布局與時程，現階段不會多作評論，將持續勤跑基層、爭取市民認同。

談到團隊布局，蘇巧慧表示，很榮幸也很高興能有多位優秀的議員夥伴一路同行，每一位隊友都相當盡力，平時的表現也經得起檢驗。她說，相信在市場掃街與基層互動過程中，民眾也能感受到議員團隊的努力與付出，有這些夥伴加上自己全力以赴，就是目前最好的布局方式。

至於民眾黨主席黃國昌日前接受專訪表示，若藍白整合民調落敗，也不會擔任副手，綠營議員卓冠廷指出黃國昌未積極跑新北行程，蘇巧慧回應，團隊會專注把自己能決定、能控制的事情做好，其他人的想法與做法並非她所能控制，也不便多作評論，現階段就是持續全力以赴。

蘇巧慧 議員 藍白 新北 黃國昌

延伸閱讀

新北市長人選綠營定於一尊！小雞高掛聯名看板 藍營仍在觀望

派李四川或劉和然戰新北遲未定 國民黨市黨部主委親曝時程表

柯文哲有可能「綠白合」？蘇巧慧：快審總預算才是最該做的事

賴總統出席新北雲林同鄉會稱買一送一 推薦劉建國及蘇巧慧

相關新聞

藍白人選3月出爐？蘇巧慧：全力以赴、不評論藍白布局

民進黨新北市立委蘇巧慧日前宣布參選新北市長，今一早前往蘆洲市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜早年、爭取支持。面對國民黨...

下屆台中市長藍營誰出來？國民黨要協調 江啟臣透露態度

台中市下屆市長選舉，國民黨出現立委江啟臣和楊瓊瓔兩強相爭，國民黨黨中央有意在本月16日邀請兩人協調。對此，江啟臣上午說，...

影／藍白合尋求最大公約數 鄭麗文：溝通都是順暢的

國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，頒發國民黨客家委員會主委范姜炳煌及委員們聘書。會前針對民眾黨主席黃國昌日前在...

民進黨高雄市長初選白熱化 林岱樺掃街拜票拚戰

民進黨高雄市長初選進入最後倒數，昨天民進黨黨內電視政見發表會後，高雄市長參選人林岱樺今天上午馬不停蹄展開「車掃」行動，走...

今年第一個大滿月美景 台中市長參選人分享 另2人無暇賞景

今年第一個大滿月美景昨晚出現，許多台中人驚喜發現，代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純馬上PO臉書分享，另二人想爭取代...

新北市長人選綠營定於一尊！小雞高掛聯名看板 藍營仍在觀望

2026選舉剩不到一年，新北市長人選民進黨免初選，確定由立委蘇巧慧出戰，近期蘇巧慧陸續掛上自己的看板，綠營小雞也紛紛掛上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。