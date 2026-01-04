快訊

今年第一個大滿月美景 台中市長參選人分享 另2人無暇賞景

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原區昨晚出現今年第一個大滿月，許多民眾驚喜發現。記者游振昇／攝影
台中豐原區昨晚出現今年第一個大滿月，許多民眾驚喜發現。記者游振昇／攝影

今年第一個大滿月美景昨晚出現，許多台中人驚喜發現，代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純馬上PO臉書分享，另二人想爭取代表國民黨參選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，二人臉書都未提及滿月；地方人士說，可能這二人正忙著爭取提名，無暇也沒心情賞月。

昨晚6點多，豐原區民眾抬頭可看到大又圓的月亮，驚覺這是今年第一個大滿月，圓亮清晰，台中市區也有很多人拍到滿月上網分享。

立委何欣純昨晚分享滿月照片說，今天是農曆15，她在台中石岡碰到月亮本人又大又圓又漂亮，「你今晚也有遇到超大月亮本尊嗎？」

