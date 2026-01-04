新北市長人選綠營定於一尊！小雞高掛聯名看板 藍營仍在觀望

2026選舉剩不到一年，新北市長人選民進黨免初選，確定由立委蘇巧慧出戰，近期蘇巧慧陸續掛上自己的看板，綠營小雞也紛紛掛上聯名看板，展現向前衝氣勢；民眾黨主席黃國昌近期也陸續樹立看板，來勢洶洶，反觀執政的國民黨人選未定，藍營小雞想掛也不知該掛誰的，就怕太早表態押錯寶。

新北市民進黨已經定於一尊，目前蘇巧慧已掛上署名「新北市長候選人」的看板，民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，目前懸掛地點都是支持者免費提供為主。

是否會掛賴清德總統或是前行政院蘇貞昌的聯合看板，高碩呈表示，市長選舉自己就是主角，往例較少會有跟總統等人聯名的看板，已有不少議員索取蘇巧慧的形象照，作為未來宣傳品使用。

新北市議員第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員廖宜琨已掛上與蘇巧慧聯名看板，並附上懸掛地點周邊有關的的政績；第五選區（板橋）議員戴瑋姍也已掛上蘇巧慧聯名看板。

廖宜琨說，民進黨早已確定市長人選，身為小雞一定要力挺到底，也希望透過看板加深選民對地方建設的印象，爭取連任。