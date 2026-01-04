新北市長人選綠營定於一尊！小雞高掛聯名看板 藍營仍在觀望
2026選舉剩不到一年，新北市長人選民進黨免初選，確定由立委蘇巧慧出戰，近期蘇巧慧陸續掛上自己的看板，綠營小雞也紛紛掛上聯名看板，展現向前衝氣勢；民眾黨主席黃國昌近期也陸續樹立看板，來勢洶洶，反觀執政的國民黨人選未定，藍營小雞想掛也不知該掛誰的，就怕太早表態押錯寶。
⭐2025總回顧
新北市民進黨已經定於一尊，目前蘇巧慧已掛上署名「新北市長候選人」的看板，民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，目前懸掛地點都是支持者免費提供為主。
是否會掛賴清德總統或是前行政院蘇貞昌的聯合看板，高碩呈表示，市長選舉自己就是主角，往例較少會有跟總統等人聯名的看板，已有不少議員索取蘇巧慧的形象照，作為未來宣傳品使用。
新北市議員第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員廖宜琨已掛上與蘇巧慧聯名看板，並附上懸掛地點周邊有關的的政績；第五選區（板橋）議員戴瑋姍也已掛上蘇巧慧聯名看板。
廖宜琨說，民進黨早已確定市長人選，身為小雞一定要力挺到底，也希望透過看板加深選民對地方建設的印象，爭取連任。
反觀執政藍營仍是靜悄悄，不願具名的藍營議員說，雖然目前民調最高的就是李四川，但李還有台北市的職務在身，且選舉機制尚未定案，不便太早懸掛相關聯名看板，預計農曆年前後才會陸續製作，他也坦言，中央拖太久，基層想動動不起來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言