台南市長民調林俊憲首次超車陳亭妃？ 粉專曝玄機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長初選民調將在1月12日至17日進行，林俊憲（左）與陳亭妃（右）兩組人馬已進入最後決戰。圖／聯合報資料照片
民進黨台南市長初選民調將在1月12日至17日進行，林俊憲（左）與陳亭妃（右）兩組人馬已進入最後決戰。圖／聯合報資料照片

2026年民進黨台南市長初選戰況激烈，過去在各方公布的民調數據中，綠委陳亭妃保持領先優勢；然而，近期媒體公佈一份最新民調，數據顯示綠委林俊憲的支持度出現逆轉，這是台南市長民調中首次出現林俊憲「超車」陳亭妃結果，引發政壇與地方熱議，也讓這場府城台南內戰的競爭態勢更加詭譎多變。

政治評論粉專「諸葛村夫聊八卦」指出，細看民調資料背景，出資者欄位竟標註為「張老書先生」，且首次發布民調的單位是非主流媒體「賴傳媒」，引起粉專質疑其可信度。

綠營人士指出，出資者名稱非一般機構或知名人士，且該媒體平台幾乎沒有人聽過，這種不尋常的組合，不禁令人對該份民調的可信度與背後動機起疑，很可能是某陣營特地放出有爭議民調，企圖影響初選結果。

陳亭妃陣營先前曾公開呼籲，隨著初選逼近，各式民調滿天飛，發布民調應嚴格遵守「公職人員選舉罷免法」相關規定，詳實公布執行單位、辦理時間、抽樣方式及出資人等完整資訊，以昭公信。

陳亭妃表示，根據鋒燦民調顯示，她在民進黨台南市長初選支持度達56%，不僅穩居第一，更寫下8連勝紀錄，展現基層實力與民意高度肯定。民調不是終點，而是提醒自己要更加努力，越被支持，責任就越重。

鋒燦民調委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問，訪問時間為2025年12月29日至30日，調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1204，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，最後依性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

