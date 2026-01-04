快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨高雄市長初選 林岱樺：制度公平就沒脫黨選項

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨舉行高雄市長初選政見會，參選人林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一）同台較勁。圖／民進黨提供
民進黨舉行高雄市長初選政見會，參選人林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一）同台較勁。圖／民進黨提供

民進黨昨天舉行高雄市長初選政見會，三位參選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩都承諾，初選若落敗會遵守黨內機制，不脫黨參選；林岱樺在政見會未回應，會後受訪才說，只要參選的制度公平，就沒有脫黨參選的選項。

⭐2025總回顧

賴瑞隆在政見會主打「傳承牌」指出，曾任行政院前院長蘇貞昌助理，隨後在勞委會追隨陳菊，也在高雄市府歷練，有十年政務官經歷，今當選明天就能上工。

邱議瑩則和賴瑞隆互別苗頭，指蘇貞昌在造勢場合是替她加油，接著坦言大家對她的印象都是「這個有夠恰」，但在立法院該兇就要兇，照顧市民時她會「惜命命」。

林岱樺砲火最猛烈，她暗指賴瑞隆把黃色小鴨游進愛河等重大建設的功勞全攬在身上，「但我認為真正讓黃色小鴨游進愛河的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員」。

林岱樺也說，她面對司法風暴，是已經是死過一次的人，會將餘生奉獻給高雄。

許智傑表示，他當過鳳山市長，是四位參選人中唯一具備地方行政首長經驗者，提出要打造高雄成為台灣AI首都。

延伸閱讀

初選政見會對外開火！賴瑞隆砲轟柯志恩 藍營反嗆作秀

初選政見會／林岱樺稱已死過一次 邱議瑩自嘲公認有夠兇

綠營高雄市長初選激戰 許智傑喊「三強並列第一、差距極小」

黃國維：林岱樺「三山造勢」 10萬人震撼高雄

相關新聞

國民黨戰新北市長人選 春節前確定

新北市長之戰，國民黨熱門人選包括北市副市長李四川和新北副市長劉和然，但提名仍未底定，國民黨新北市黨部提名小組已達成3項決...

2026市長戰看板大戰先開打 台中擦出火花 南高海量對決

2026縣市長選舉登場，各地看板大戰開打。台中市長盧秀燕任期屆滿，藍營雙雄江啟臣、楊瓊瓔爭出線，搶掛與盧合體看板「掛」出...

民進黨高雄市長初選 林岱樺：制度公平就沒脫黨選項

民進黨昨天舉行高雄市長初選政見會，三位參選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩都承諾，初選若落敗會遵守黨內機制，不脫黨參選；林岱樺在...

初選政見會對外開火！賴瑞隆砲轟柯志恩 藍營反嗆作秀

民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，爭取提名的4名立委林岱樺、邱議瑩、許智傑與賴瑞隆，今天同台出席政見會正面交鋒。不過，賴瑞...

拚台南市長綠營初選出線 林俊憲主打交通、產業與農業為溪北打造未來

民進黨立委林俊憲爭取台南市長黨內初選出線，今天下午在新營舉辦大溪北大團結造勢，多名立委、市議員站台，現場破萬溪北支持者非...

柯文哲走訪嘉義西市場品嘗小吃 近百支持者簇擁合照

民眾黨前主席柯文哲今天下午到嘉義市西市場商圈，沿國華街往北右轉中山路，一路品嘗美食小吃，吸引近百名支持者隨行，支持者年齡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。