民進黨高雄市長初選 林岱樺：制度公平就沒脫黨選項

民進黨昨天舉行高雄市長初選政見會，三位參選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩都承諾，初選若落敗會遵守黨內機制，不脫黨參選；林岱樺在政見會未回應，會後受訪才說，只要參選的制度公平，就沒有脫黨參選的選項。

賴瑞隆在政見會主打「傳承牌」指出，曾任行政院前院長蘇貞昌助理，隨後在勞委會追隨陳菊，也在高雄市府歷練，有十年政務官經歷，今當選明天就能上工。

邱議瑩則和賴瑞隆互別苗頭，指蘇貞昌在造勢場合是替她加油，接著坦言大家對她的印象都是「這個有夠恰」，但在立法院該兇就要兇，照顧市民時她會「惜命命」。

林岱樺砲火最猛烈，她暗指賴瑞隆把黃色小鴨游進愛河等重大建設的功勞全攬在身上，「但我認為真正讓黃色小鴨游進愛河的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員」。

林岱樺也說，她面對司法風暴，是已經是死過一次的人，會將餘生奉獻給高雄。

許智傑表示，他當過鳳山市長，是四位參選人中唯一具備地方行政首長經驗者，提出要打造高雄成為台灣AI首都。