2026市長戰看板大戰先開打 台中擦出火花 南高海量對決

聯合報／ 地方中心記者／連線報導
2026縣市長選舉登場，各地看板大戰開打。台中市長盧秀燕任期屆滿，藍營雙雄江啟臣楊瓊瓔爭出線，搶掛與盧合體看板「掛」出火藥味。全台最大票倉新北的藍綠白競爭激烈，民進黨已定立委蘇巧慧出征，綠營小雞紛掛出聯名看板衝人氣，民眾黨主席黃國昌也高掛看板喊「新北我來」。

⭐2025總回顧

盧秀燕年底卸任，藍營資深立委楊瓊瓔率先宣布參選，布局多時的立院副院長江啟臣也提早宣布。藍營「姐弟之爭」升溫，去年12月18日江啟臣率先高掛與盧秀燕合體的賀年看板，隔天楊瓊瓔團隊一口氣掛出20多面楊、盧同框的新年看板。政壇分析，與盧秀燕合體掛看板，事先須徵得同意，江搶得先機，楊祭「板」海戰術，擦出競爭火花。

新竹縣長楊文科年底卸任，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩仍僵持。陳見賢率先掛出大型看板，徐欣瑩在主要幹道也掛看板，雙方竹北街頭上演「看板對決」。

台南、高雄綠營戰將摩拳擦掌，街頭也掛滿「海量」看板，競爭激烈。地方估計林俊憲陳亭妃看板合計近1000面，林的看板占壓倒性多數；去年7月丹娜絲颱風重創台南，沿海平房的屋頂被掀翻，林俊憲、陳亭妃協助募集帆布，林還拆下自己的街頭看板給受災戶，空拍勘災時還能看見林的大頭照。

高雄4綠委陸續宣布爭取市長提名，大小看板鋪天蓋地搶攻各路口，總數多達數百面，原本選將高掛與賴清德總統合照，民進黨中央祭出禁大咖同框照後，短時間迅速換新，展現雄厚的財力與實力。

許智傑不滿被放話退出初選，去年5月一口氣掛出50面看板。邱議瑩以動漫風看板前進市區。林岱樺起步最早，保守估計已掛出數百面。賴瑞隆出身運動員，推出西裝照、運動風兩版本的擲鉛球照。

蘇巧慧在新北各處看板已提早亮相，署名「新北市長候選人」。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，蘇就是主角，不少議員已索取蘇的形象照，搶先與「未來市長」同框。

新北議員戴瑋姍、廖宜琨說，民進黨早已確定市長人選，身為小雞力挺到底，除了合體看板，還會註記該選區政績，母雞、小雞一起爭取支持。

2026台中市長選舉藍營上演「姐弟之爭」，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔（圖)先後掛出與盧秀燕合體看板。記者黑中亮／攝影
2026台中市長選舉藍營上演「姐弟之爭」，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔（圖)先後掛出與盧秀燕合體看板。記者黑中亮／攝影

