初選政見會對外開火！賴瑞隆砲轟柯志恩 藍營反嗆作秀

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆。聯合報系資料照
民進黨立委賴瑞隆。聯合報系資料照

民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，爭取提名的4名立委林岱樺、邱議瑩、許智傑與賴瑞隆，今天同台出席政見會正面交鋒。不過，賴瑞隆在申論及媒體提問時，多次將砲火對向國民黨對手柯志恩，批她修惡財劃法，不顧高雄權益；對此，柯辦反擊賴瑞隆作秀表演，當著高雄市民的面造謠抹黑、胡說八道。

⭐2025總回顧

賴瑞隆在政見會上，向3名對手喊話，彼此都是黨內優秀人才，站在同一陣線的戰友，真正的對手是惡修財劃法的柯志恩，尤其柯提出的「台北首都加3%」版本，對高雄及中南部都極為不利。

賴瑞隆也說，柯志恩標榜「這柯不一樣」，卻對高雄不公平的財劃法投下同意票，所作所為跟國民黨沒有什麼不一樣，因此守住高雄至關重要，自己才是延續高雄光榮的最佳選擇。

柯辦隨即澄清，立法院三讀通過的財劃法，不論新版或再修版本，都不存在所謂「3%首都稅」，國民黨版本財劃法統籌分配稅款可為高雄增加267億元，依高雄市115年度預算書顯示，統籌分配款加上補助與協助收入達1274億元，較114年度增加46億元，並未影響高雄財政，反而實質增加財源。

柯辦指出，行政院版財劃法至今未公布試算數字，整體規模與新版僅差319億元，計畫型補助卻相差高達2060億元，顯示補助款高度掌握在行政院手中，真正刪減地方補助的並非在野黨，而是執政團隊。

柯辦批評，賴瑞隆身為高雄民選立委，對行政院過去以各種名目刪減地方補助，未曾為高雄發聲、譴責行政院，還把政見會變成個人作秀舞台，在公開場合造謠、抹黑對手，也讓市民看清政治格局與高度。

國民黨立委柯志恩。圖／本報資料照
國民黨立委柯志恩。圖／本報資料照

