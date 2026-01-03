拚台南市長綠營初選出線 林俊憲主打交通、產業與農業為溪北打造未來

民進黨立委林俊憲爭取台南市長黨內初選出線，今天下午在新營舉辦大溪北大團結造勢，多名立委、市議員站台，現場破萬溪北支持者非常熱鬧。前台南縣長陳唐山拍影片表達力挺，肯定林俊憲長期關注農業發展、文化傳承、社福政策，台南需要了解基層需求、具備中央經驗人選。

農業部前部長陳吉仲站台表示，出身農家，最了解農民真正需要的是在關鍵時刻有人願意站出來解決問題，而林俊憲正是他所認識的民意代表中，「最懂農民、也最願替農民承擔責任的人。」

陳吉仲回顧任內與林俊憲多次共同面對颱風、豪雨與農業災損，停止不合時宜大區輪作、推動「三保一金」農民福利制度、爭取蚵農設施更新，或為硬質玉米農民調整救助標準，「林俊憲始終站在第一線，將基層聲音帶進中央政策，為農民爭取實質保障。」

市長黃偉哲助講指出，林俊憲是市府的好夥伴，許多溪北重大建設都是林俊憲向中央爭取，「對比另位候選人只會空談，林俊憲有願景對於市政有規畫」，呼籲鄉親12、13、14日在家顧電話，讓市政建設可以一棒接一棒，再創台南光榮。

立委賴惠員推崇林俊憲在丹娜絲風災救災、推動「災後重建特別條例」的行動力。她說，林俊憲話說得少，但事情做得多，會是有肩膀、能解決問題的新市長好人選。

立委郭國文表示，溪北不會邊緣化，只會南科化，南科是現在台灣經濟的火車頭，連帶效應將讓溪北重新再造，相信林俊憲有能力帶領溪北、溪南，整個大台南前進，拜託鄉親全力支持林俊憲。

林俊憲指出，溪北長期面臨交通瓶頸，其中新營交流道北上出口匝道因行車空間不足、左轉車流集中，存在高度風險。多次向行政院爭取，改善計畫已完成可行性評估並正式核定，總經費約7.3億元，未來將新增北出匝道分流車潮，改善整體交通安全與效率。

林俊憲表示，積極推動台37線往南延伸至台南，串聯嘉義科學園區、南科與橋頭科學園區，補足南台灣科技產業「I廊帶」，形塑完整的「SI矽產業走廊」，正可行性評估，預計2027年完成，將為溪北帶來長期結構性的發展動能。