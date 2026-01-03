快訊

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

柯文哲走訪嘉義西市場品嘗小吃 近百支持者簇擁合照

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，吸引近百名支持者簇擁拍合照。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，吸引近百名支持者簇擁拍合照。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天下午到嘉義市西市場商圈，沿國華街往北右轉中山路，一路品嘗美食小吃，吸引近百名支持者隨行，支持者年齡層偏年輕，還有人在路上大喊「台灣的選擇、柯文哲」，柯文哲展現親民形象，熱情與支持者合照、簽書，為張啓楷拉抬人氣。

柯文哲今早宣布嘉義Long Stay，下午就現身西市場，參加關懷在地老店步行巡禮，與黨籍嘉市長參選人張啓楷、即將遞補不分區立委的中正大學勞工關係學系教授、兼任社會科學院院長王安祥同框，走訪國華街帕海小吃、西市魯熟肉、七彩冰果室、台灣禮品店等老店。

柯文哲下午行程展現高人氣，吸引近百名支持者隨行，還有一名婦人在路上激動高喊「台灣的選擇、柯文哲」，遭幕僚勸小聲，避免影響附近住戶，場面相當熱鬧，許多支持者排隊與柯文哲拍照，支持者年齡層偏年輕，介於約18歲至中年之間。

民眾黨現任不分區立委張啓楷依2年條款下月卸任，擬參選嘉義市長，而排名第12的嘉義中正大學勞工關係學系教授、兼任社會科學院院長王安祥將遞補成為新任不分區立委，王安祥下午也與柯文哲、張啓楷同框出席，拜訪店家提升民眾熟悉度。

民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，品嘗在地特色美食小吃。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，品嘗在地特色美食小吃。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，品嘗在地特色美食小吃。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，品嘗在地特色美食小吃。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，品嘗在地特色美食小吃。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，品嘗在地特色美食小吃。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，吸引近百名支持者簇擁拍合照。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天下午走訪嘉義市老店，吸引近百名支持者簇擁拍合照。記者黃于凡／攝影

