柯文哲走訪嘉義西市場品嘗小吃 近百支持者簇擁合照

民眾黨前主席柯文哲今天下午到嘉義市西市場商圈，沿國華街往北右轉中山路，一路品嘗美食小吃，吸引近百名支持者隨行，支持者年齡層偏年輕，還有人在路上大喊「台灣的選擇、柯文哲」，柯文哲展現親民形象，熱情與支持者合照、簽書，為張啓楷拉抬人氣。

柯文哲今早宣布嘉義Long Stay，下午就現身西市場，參加關懷在地老店步行巡禮，與黨籍嘉市長參選人張啓楷、即將遞補不分區立委的中正大學勞工關係學系教授、兼任社會科學院院長王安祥同框，走訪國華街帕海小吃、西市魯熟肉、七彩冰果室、台灣禮品店等老店。

柯文哲下午行程展現高人氣，吸引近百名支持者隨行，還有一名婦人在路上激動高喊「台灣的選擇、柯文哲」，遭幕僚勸小聲，避免影響附近住戶，場面相當熱鬧，許多支持者排隊與柯文哲拍照，支持者年齡層偏年輕，介於約18歲至中年之間。