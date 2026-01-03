綠高雄市長初選政見會 賴瑞隆打政績牌提大亞灣計畫

民進黨今天舉行高雄市長提名政見會，參選的黨籍立委賴瑞隆以自己過去經歷，主打高雄在地的服務經驗，強調可以「今天當選，明天馬上可以上工」；並提出「大亞灣計畫」，將把205兵工廠用地改為大巨蛋及森林公園等規劃。

民進黨2026高雄市長提名政見會今天下午舉行，政見發表會採用「申論、提問、結論」的形式進行，申論階段依序是參選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩。

賴瑞隆回顧從政經歷，除擔任過前行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊幕僚外，後來也進入高雄市府，歷經建設局、觀光局、新聞局長和海洋局長等職務。他強調，自己早就參與高雄市政，留下許多政績延續至今，包含2013年高雄港邊黃色小鴨、邀請五月天在世運主場館舉辦演唱會等，就是現在的亞灣模式、演唱會經濟。

賴瑞隆也提及3位前後任民進黨籍高雄市長政績，指謝長廷改變高雄形象，陳菊翻轉高雄命運，陳其邁打造高雄光榮，3位市長替高雄未來的20年鋪路，其遠見與承擔，造就高雄的發展和格局。

賴瑞隆表示，這次初選他舉辦12場次政見願景說明，包含產業、交通、觀光、文化、創意、社會福利、農漁與區域均衡等，且他是率先提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人。

談及大亞灣計畫，賴瑞隆說，未來將透過58公頃的205兵工廠用地導入大眾運輸導向發展（TOD），配合規劃大巨蛋、15公頃的亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及環狀輕軌，讓大高雄交通更加便捷，打造更加進步繁榮的大高雄。

賴瑞隆指出，其他3位參選人都是民進黨內的優秀人才、是戰友，真正對手是國民黨立委柯志恩，柯志恩提出「台北首都加3%」的惡修財劃法版本，導致高雄與中南部縣市不利結果，因此守住高雄更加重要。

被問到面對天災與中共等境內外攻擊，賴瑞隆說，高雄有許多重要基礎建設，高雄市政府要全力支持與協助中央、全力來合作。他說，空港、海港持續推動與強化，同時提出「產業六支箭」政見，持續讓基礎傳統產業強化等，強化城市韌性。

他也以「小橘書」為例，將持續推動加強維安部署、公共空間熱點升級，及加強民眾危機應變能力，提升市民的整備能力。

賴瑞隆在結論時表示，前幾天中共再度無預警軍演，但藍白在立法院阻擋總預算審查，不僅讓國防預算動彈不得，更影響高雄的建設，包含大林蒲遷村延宕、岡山楠梓的排水計畫、TPASS通勤月票，都因為總預算無法通過受影響。

賴瑞隆說，高雄是兼具工作及生活的宜居城市，但高雄的發展不是「天公仔囝」，而是花比別的縣市更多時間與自籌款，才興建捷運、環狀輕軌，並打造全台稱羨的演唱會經濟；這一切都需要有穩重推進、承擔遠見的領導者，而他參與高雄過去20年的進步發展，期盼能與高雄一起邁向下一個黃金十年。