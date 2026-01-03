綠高雄市長初選政見會 許智傑提AI應用整合福利

民主進步黨今天舉行高雄市長提名政見發表會，民進黨籍立法委員許智傑表示，如果當選，將推高雄AI小秘書，整合各項福利，提醒長者打疫苗、領津貼，打造高雄為AI人才培育基地。

民進黨2026高雄市長提名政見會今天下午舉行，政見發表會採用「申論、提問、結論」的形式進行，申論階段依序是參選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩。

許智傑表示，高雄是全球數位孿生城市典範，要延續高雄市長陳其邁施政，讓高雄變成台灣AI（人工智慧）首都，延續現有數位轉型基礎，推高雄AI小秘書App，整合基礎建設與各項民生福利，透過App智慧提醒打疫苗或請領各津貼，串連高雄各大學變AI人才培育基地，解決北漂問題。

許智傑表示，他要以「AI for all」為核心，落實數位孿生城市，推動半導體S廊帶與AI產業鏈，讓高雄成為全球智慧產業的關鍵節點；高雄擁有一流條件，包括已經在做的AI農業、漁業、商業、智慧醫療、預防醫學，以及與美國台灣工程師協會、矽谷及舊金山灣區接洽，希望促成「灣灣相連」，讓高雄變成台灣AI首都。

許智傑說，希望能用傳統產業跟AI專業結合，藉此節省成本，增加獲利；接著有這麼多AI新興產業出來，就會有很多人才，也希望打造高雄成AI人才培育基地，讓北漂青年回鄉上班。

他說，他是「高雄囡仔」，有國立台灣大學機械工程學系及國家中山科學研究院參與IDF戰機發動機研發的理工專業背景，與其他人不同的是從最基層民意代表做起，扎根高雄服務27年，是唯一有地方行政首長經驗的領導者。

許智傑表示，他是「航空立委」，希望變「航空市長」與「AI市長」。未來將推動復飛高雄與桃園國際機場間「接駁機」，讓南部民眾直接在高雄辦出國手續並到桃園轉機，另透過增加國際航線，有效帶動觀光、商務及高價值貨運產業。

許智傑說，也要活用海空雙港優勢，倍增國際航線與郵輪進駐，結合城市美學與文化觀光，打造具備國際辨識度的魅力之都；建立有溫度的社福體系與宜居環境，讓每一位高雄市民都能在轉型過程中，享受到「歡喜生活、安居樂業」實質紅利。

許智傑也提出「教育3支箭」政見，包含「AI教育普及化、雙語教學深化、品德感恩教育」，期盼增加青年的國際競爭力。他說，他是唯一提出「品德教育」政見參選人，希望結合3箭讓小孩更有國際競爭且懂得感恩。

提問環節被問及中共可能攻擊高雄基礎設施的應變措施，許智傑表示，高雄須建立完整交通與電路防護網，而中國滲透台灣宮廟與里長，他反對「認知作戰」，應區分「文化民族認同」與「政治認同」，防止敵對勢力利用宗教與文化連結進行破壞。

許智傑結論時提出「南高屏大生活圈」構想，包括捷運北接台南市、南延屏東縣，及高鐵延伸屏東計畫，也應為台灣積體電路製造股份有限公司設廠需求，增設「台鐵台積電站」。

他說，宣傳起步雖較晚，但在民意調查展現強勁上升勢頭，目前已在領先群誤差範圍內，呼籲市民支持專業理工出身、懂技術且懂地方需求人選，讓高雄飛向全世界。