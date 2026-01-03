綠高雄市長初選政見會 林岱樺推3護國產業

民進黨今天辦高雄市長提名政見發表會，民進黨籍立委林岱樺提「65歲以上老人免費健康手錶」與以科技產業優勢、海洋產業環境，積極發展軍工產業的3大護國產業政見。

民進黨2026高雄市長提名政見會今天下午舉行，政見發表會採用「申論、提問、結論」的形式進行，申論階段依序是參選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩。

林岱樺表示，如果當選，贈送65歲以上長者智慧健康手錶，透過AI（人工智慧）大數據連線市立醫院，24小時監控心跳、血壓與血氧等；甚至發生意外跌倒時立刻發出警報給最近的市立醫院，甚至通知救護車救援。

3大護國產業部分，林岱樺說，可為高雄營造新台幣1000億元產值，螺絲原本秤斤賣，而經無人機、無人艇認證螺絲是1顆1顆賣，價值翻好幾百倍，可讓工廠有訂單、勞工有工作、市民賺大錢。

林岱樺也提「一纜二塔三黃金」政見，打造跨港纜車，從棧貳庫出發，搭纜車飛越港灣到旗津，空中俯瞰高雄港美景，還要在旗津蓋3座觀海塔，加上海上長堤和獨特纜車博物館。

針對文化政策，林岱樺提出爭取「三金」（金馬、金曲、金鐘）到高雄，不只是一個晚上的紅毯，而是把文化動能轉成產業動能，盼帶動影視、表演、技術與場館周邊產業鏈，讓人才在高雄就能發展。

至於涉詐領助理費案爭議，林岱樺說，這一年遭受許多打壓與考驗，「我已經是死過1次的人」，被糟蹋1年來證明沒任何1毛錢流入她私人口袋，禁得起千錘百鍊。

提問環節時，林岱樺說，經營、服務高雄應不分黨派、撇開意識形態，思考如何讓高雄宜居樂業，已準備好讓高雄更樂業，相信會受到各黨派高雄市議員與市民支持。

被問及中共可能攻擊高雄基礎設施的應變措施，林岱樺表示，民防宣導深入「里政系統」，利用社區活動、宗教慶典強化宣導；其次是透過高雄市政府系統建立即時闢謠機制，阻斷假訊息。

林岱樺也以台北捷運隨機攻擊案為例，將導入智慧AI監控，強化去識別化的異常行為監控；且要強化第一線維安人員的裝置，以及修補社會安全網，加強對個案心理輔導，從根源阻斷極端行為。

林岱樺於結論時說，總統府資政謝長廷在這次初選中不站台、不選邊，把選擇權交還給市民，這是最崇高的政治典範；這場選舉不是在比誰的派系靠山硬或誰是誰的「細漢」，政治不應是個人政治生命延續，而應是城市光榮傳承。

林岱樺說，有人把重大建設功勞全攬身上，但真正讓黃色小鴨游進愛河、讓建設落地生根的是在烈日下揮汗的基層公務人員與無私奉獻志工團，如果當選將表揚這些默默努力的城市英雄。未來的高雄市政府要讓每一位基層公務員都能挺起胸膛，「因為他們服務的是市民，而不是派系」。

此外，林岱樺說，過去女性從政最艱難時刻，她為民進黨拚下立委席次，就是服務不分黨派，把市民都當家人；如果繼續把市民區分藍綠、切割你我，就無法整合出最強的「高雄隊」，自己可獲不同黨派的人支持，且沒有派系奧援，唯一效忠的就是200多萬名市民。