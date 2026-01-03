快訊

川普下令攻擊委內瑞拉，準備推翻馬杜羅政權？

傳川普下令空襲…委內瑞拉進入緊急狀態 政府怒轟美國「軍事侵略」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」曝下一步動作

簽百萬本票切結反賄選 綠彰化黨部初選規定連自家人都納悶

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部執委會日前拍板黨內提名時程，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長提名作業，將於1月12日至16日受理領表登記。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部執委會日前拍板黨內提名時程，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長提名作業，將於1月12日至16日受理領表登記。圖／民進黨彰化縣黨部提供

民進黨彰化縣黨部執委會日前拍板黨內提名時程，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長提名作業，將於1月12日至16日受理領表登記，並規劃在月底完成初選。不過這次參選登記者須簽署「反賄選及違紀參選切結書暨100萬元個人本票」，有議員直言「太諷刺」，也有人認為簽本票「像欠人100萬」，質疑是否有必要。

⭐2025總回顧

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，要求參選人簽署反賄選及違紀參選切結書，並非彰化獨有，而是展現民進黨對清廉參政的堅持，也是為了保護遵守規範、守法參選的黨內同志。考量過去曾有黨內人士涉及違法行為，連帶影響政黨形象，縣黨部才會訂定相關機制，作為防範與約束。

楊富鈞強調，相關改革在執委會中已充分討論，多數人都表達支持，簽署切結書並未實際收取現金，不會增加參選人的負擔，僅是事後若違反黨內紀律評議條例，將依規定連帶處分。他指出，參選人只要不買票、不脫黨參選，就不會有任何問題。

彰化縣議員賴清美表示，自己從未簽過本票，若是中央黨部一致規定無話可說，但縣黨部自行規定，讓人感到不解。她直言，簽下100萬元本票在心理上確實有壓力，「就像欠人100萬一樣」，也質疑本票最終如何處理，是否具備法律效力。

彰化縣議員莊陞漢則指出，民進黨要求參選人簽署反賄選及違紀切結書「有點諷刺」，與其事後約束，不如從黨員篩選機制、提名協調過程著手，避免脫黨參選等問題發生。

民進黨彰化縣黨部規劃今年1月5日公告選舉辦法，1月12日至16日受理領表登記，隨後進行協調，並於1月26日至30日進行民調作業。有議員認為時程比以往早且過於緊湊，從登記到民調僅半個月，對有意轉換跑道者及新人較為不利，恐影響公平性。

楊富鈞表示，黨主席早已指示，全台提名作業須在農曆年前完成，民進黨目前皆依此目標推進。彰化縣長人選已提名陳素月，不能讓縣長參選人「單打獨鬥」，必須讓地方黨內人員及早就位、形成聯合作戰；除黨內提名外，也不排除採取合作方式向。

民進黨 議員 賄選 切結書

延伸閱讀

中央總預算案僵局 張啟楷提去年成功案例籲民進黨有誠意就加碼

中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨：如黑道恐嚇 嚴厲譴責

立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅

關稅衝擊中小企業車市低迷 彰化進口車業務轉戰新竹成交增20%

相關新聞

簽百萬本票切結反賄選 綠彰化黨部初選規定連自家人都納悶

民進黨彰化縣黨部執委會日前拍板黨內提名時程，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長提名作業，將於1月12日至16日受理領表...

藍營台中市長「姐弟之爭」傳16日協調 盧秀燕不表態、有動作

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都有意代表藍營出戰今年台中市長選舉，國民黨中央先前表示12月底協調，遲無具體進展，近日...

初選政見會／林岱樺稱已死過一次 邱議瑩自嘲公認有夠兇

民進黨今天舉行高雄市長初選政見會，參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。林岱樺表示，歷經司法調查，她已經是死過一...

拚市長打鐵馬行動政府 陳亭妃：民調5成6支持穩居第一

民進黨台南市長初選進入白熱化衝刺階段，立委陳亭妃喊出「從東山再起到8連勝！」她的「妃妃鐵馬」上午從東山碧軒寺出發，沿途行...

柯文哲與小草座談 讚張啓楷有品質市長人選從嘉義改變台灣

民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。柯文哲直言，拿下嘉市是民眾黨的基...

民眾黨桃園議員提名 3選區7人登記…中壢3強、龜山有拚

台灣民眾黨中央委員林昭印今天上午宣布已完成黨內初選登記，爭取桃園市中壢選區下屆議員選舉提名。他表示，中壢是民眾黨在桃園最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。