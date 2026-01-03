簽百萬本票切結反賄選 綠彰化黨部初選規定連自家人都納悶

民進黨彰化縣黨部執委會日前拍板黨內提名時程，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長提名作業，將於1月12日至16日受理領表登記，並規劃在月底完成初選。不過這次參選登記者須簽署「反賄選及違紀參選切結書暨100萬元個人本票」，有議員直言「太諷刺」，也有人認為簽本票「像欠人100萬」，質疑是否有必要。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，要求參選人簽署反賄選及違紀參選切結書，並非彰化獨有，而是展現民進黨對清廉參政的堅持，也是為了保護遵守規範、守法參選的黨內同志。考量過去曾有黨內人士涉及違法行為，連帶影響政黨形象，縣黨部才會訂定相關機制，作為防範與約束。

楊富鈞強調，相關改革在執委會中已充分討論，多數人都表達支持，簽署切結書並未實際收取現金，不會增加參選人的負擔，僅是事後若違反黨內紀律評議條例，將依規定連帶處分。他指出，參選人只要不買票、不脫黨參選，就不會有任何問題。

彰化縣議員賴清美表示，自己從未簽過本票，若是中央黨部一致規定無話可說，但縣黨部自行規定，讓人感到不解。她直言，簽下100萬元本票在心理上確實有壓力，「就像欠人100萬一樣」，也質疑本票最終如何處理，是否具備法律效力。

彰化縣議員莊陞漢則指出，民進黨要求參選人簽署反賄選及違紀切結書「有點諷刺」，與其事後約束，不如從黨員篩選機制、提名協調過程著手，避免脫黨參選等問題發生。

民進黨彰化縣黨部規劃今年1月5日公告選舉辦法，1月12日至16日受理領表登記，隨後進行協調，並於1月26日至30日進行民調作業。有議員認為時程比以往早且過於緊湊，從登記到民調僅半個月，對有意轉換跑道者及新人較為不利，恐影響公平性。

楊富鈞表示，黨主席早已指示，全台提名作業須在農曆年前完成，民進黨目前皆依此目標推進。彰化縣長人選已提名陳素月，不能讓縣長參選人「單打獨鬥」，必須讓地方黨內人員及早就位、形成聯合作戰；除黨內提名外，也不排除採取合作方式向。