初選政見會／林岱樺稱已死過一次 邱議瑩自嘲公認有夠兇

民進黨今天舉行高雄市長初選政見會，參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。林岱樺表示，歷經司法調查，她已經是死過一次的人，如同劫後餘生，禁得起千錘百鍊；邱議瑩表示，大家都知道她在國會有夠兇，但包括賴清德總統、高雄市長陳其邁過去在國會也都十分兇悍，她會做什麼、像什麼。

林岱樺表示，她先前已對外提出以「科技、軍工、海洋」為核心的「三大護國產業」高雄方案，如今國內外領袖談話也印證這條路線的必要性，她將結合高雄既有金屬加工、海洋產業環境與科技能量，導入軍工及無人載具供應鏈，協助岡山扣件等傳產升級接軌高附加價值訂單，讓螺絲「從秤斤賣，走到論顆賣」，讓工廠有訂單、勞工有工作。

邱議瑩表示，她提出興建24小時的「南星新機場」，並結合高雄港，打造 「30分鐘海空互轉基地」，讓高雄能夠「貨暢其流」、「觀光升級」。而現有的小港機場區，也將用都更的方式，成為多功能新創園區，迎來商業發展新契機。同時也要延續陳其邁市長的AI基礎建設，將啟動「 AI 創世紀任務」，希望在5年內新創10萬個優質工作機會，讓高雄成為台灣 AI 科技的重鎮，並推動「六環六線」路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距。

賴瑞隆表示，他提出12項政見願景，涵蓋產業、交通、觀光、文化、社會福利、農漁與區域均衡。更重要的是，他是唯一提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的參選人：以58公頃205兵工廠用地導入TOD，配合規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，讓大高雄交通更加便捷，打造大高雄的均衡發展。

許智傑則現場唱起「高雄驛起飛」，並表示他是唯一有行政首長經驗的參選人，將運用擔任鳳山市長的經驗，帶領高雄起飛。