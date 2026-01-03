拚市長打鐵馬行動政府 陳亭妃：民調5成6支持穩居第一

民進黨台南市長初選進入白熱化衝刺階段，立委陳亭妃喊出「從東山再起到8連勝！」她的「妃妃鐵馬」上午從東山碧軒寺出發，沿途行經白河、後壁、鹽水、新營、柳營等區、沿途向鄉親說政績、聽民意，象徵「從東山再起、一步一腳印」的堅定信念。

陳亭妃表示，最新民調顯示，她在民進黨台南市長初選支持度達56%，不僅第一，更寫下8連勝紀錄，展現基層實力與民意高度肯定。陳亭妃說，民調不是終點，而是提醒自己要更加努力，越被支持，責任就越重。

陳亭妃表示，鐵馬行不是造勢，而是最貼近人民的方式，沒有華麗舞台，只有與鄉親並肩同行，沒有口號式動員，只有用行動證明對台南的承諾。她說，「行動政府」就是走進地方、解決問題，她的「行動正能量」則是用真誠凝聚人民的力量。