柯文哲與小草座談 讚張啓楷有品質市長人選從嘉義改變台灣

民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。柯文哲直言，拿下嘉市是民眾黨的基本要求，高度讚賞張啓楷具備媒體行銷與經濟文化雙專長，是帶領嘉義市轉型、提升「城市價值」的最佳人選。

「包裝就是價值」，柯文哲談城市經營強調，張啓楷出身財經記者與媒體名嘴，對行銷有敏銳度。柯文哲比喻，「同樣的東西，有包裝跟沒包裝，價格差很多。」他認為，嘉市需要懂行銷的市長，將在地經濟產業與文化底蘊重新包裝，推向國際。

「張啓楷有2大強項：經濟發展與文化素養。」柯文哲分析，張啓楷過去長期觀察財經趨勢，對產業輔導信手拈來，加上文史背景底蘊，這2大專長正好能精準對接嘉市發展需求。他表示，「這是我認為張啓楷能做好市長的重要理由。」2026關鍵一役從嘉義開始「改變台灣」。

對地方大選，柯文哲談話展現強烈企圖心。他直言，民眾黨必須在全台各地點滴累積實力，「每個地方都要做一個據點（Point）」。他賦予嘉市極高的戰略地位，強調「拿下嘉義」是基本門檻，目標是透過各地的局部突破，最終推動全台灣整體改變。