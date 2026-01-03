快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

2026台北「年貨大街」時間曝先收藏！年菜乾貨禮品統統有

柯文哲與小草座談 讚張啓楷有品質市長人選從嘉義改變台灣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。記者魯永明／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。柯文哲直言，拿下嘉市是民眾黨的基本要求，高度讚賞張啓楷具備媒體行銷與經濟文化雙專長，是帶領嘉義市轉型、提升「城市價值」的最佳人選。

⭐2025總回顧

「包裝就是價值」，柯文哲談城市經營強調，張啓楷出身財經記者與媒體名嘴，對行銷有敏銳度。柯文哲比喻，「同樣的東西，有包裝跟沒包裝，價格差很多。」他認為，嘉市需要懂行銷的市長，將在地經濟產業與文化底蘊重新包裝，推向國際。

「張啓楷有2大強項：經濟發展與文化素養。」柯文哲分析，張啓楷過去長期觀察財經趨勢，對產業輔導信手拈來，加上文史背景底蘊，這2大專長正好能精準對接嘉市發展需求。他表示，「這是我認為張啓楷能做好市長的重要理由。」2026關鍵一役從嘉義開始「改變台灣」。

對地方大選，柯文哲談話展現強烈企圖心。他直言，民眾黨必須在全台各地點滴累積實力，「每個地方都要做一個據點（Point）」。他賦予嘉市極高的戰略地位，強調「拿下嘉義」是基本門檻，目標是透過各地的局部突破，最終推動全台灣整體改變。

柯文哲以英文「Qualified」（夠格）與「Quality」（品質）形容張啓楷。他指出，張啓楷不只是符合參選資格，更是一位「有品質」的參選人，希望能藉由這次選舉，在嘉義實踐民眾黨的政治價值，藍白整合示範區。

民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。記者魯永明／攝影

柯文哲 張啓楷 嘉義

延伸閱讀

民眾黨2年條款不變！柯文哲拉抬張啓楷 王安祥接棒不分區受矚目

柯文哲任張啓楷競選總幹事 藍營尊重參選人按既定節奏老神在在

總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴總統：政治主體是人民

柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉市 首戰鎖定民主聖地複製白色奇蹟

相關新聞

藍營台中市長「姐弟之爭」傳16日協調 盧秀燕不表態、有動作

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都有意代表藍營出戰今年台中市長選舉，國民黨中央先前表示12月底協調，遲無具體進展，近日...

柯文哲與小草座談 讚張啓楷有品質市長人選從嘉義改變台灣

民眾黨創黨主席柯文哲上午在嘉義市再耕園「小草座談會」，為徵召市長參選人、立委張啟楷站台。柯文哲直言，拿下嘉市是民眾黨的基...

民眾黨桃園議員提名 3選區7人登記…中壢3強、龜山有拚

台灣民眾黨中央委員林昭印今天上午宣布已完成黨內初選登記，爭取桃園市中壢選區下屆議員選舉提名。他表示，中壢是民眾黨在桃園最...

民眾黨2年條款不變！柯文哲拉抬張啓楷 王安祥接棒不分區受矚目

台灣民眾黨不分區立委「2年條款」是否出現變動，引發外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲上午南下嘉義市，為黨徵召市長提名人、不分...

派李四川或劉和然戰新北遲未定 國民黨市黨部主委親曝時程表

國民黨主席鄭麗文日前一句「將徵召李四川選新北市長」，儘管黨中央立即滅火依舊引發譁然，同樣爭取黨內提名的新北市副市長劉和然...

藍營宜蘭縣長人選還在協調 張勝德從冬山出發爭取認同

下屆宜蘭縣長選舉，綠、白人選已出爐，只剩國民黨還在內部協調，繼黨籍立委吳宗憲啟動「宜蘭走新路」宣講後，議長張勝德今天起舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。