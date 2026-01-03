民眾黨桃園議員提名 3選區7人登記…中壢3強、龜山有拚

台灣民眾黨中央委員林昭印今天上午宣布已完成黨內初選登記，爭取桃園市中壢選區下屆議員選舉提名。他表示，中壢是民眾黨在桃園最競爭的選區之一，對民眾黨在地方發展具有關鍵意義。

民眾黨副秘書長兼任桃園市黨部主任黃成峻說明，桃園第一波開放中壢、八德、龜山三個議員選區黨內初選，己經在昨天晚上6點截止登記，中壢有3位，八德、龜山各兩位登記參選，合計7人，將由地方評鑑小組審查登記者的基本資料和諮詢，再送黨中央選舉決策委員會，透過協調、民調等程序決定提名人選；桃園市接下來還會開放桃園、平鎮兩選區議員提名初選登記。

民眾黨登記中壢選區有張清俊、林昭印、毛嘉慶，三人除了毛嘉慶曾任國民黨文傳部副主委，如今加入民眾黨，張、林曾任民眾黨要職，三人2022年也都曾參選桃園議員，張清俊選楊梅，林昭印、毛嘉慶選中壢，林是民眾黨提名、毛為無黨籍，可惜3人都未當選。

中壢區下屆議員選舉仍維持11席，目前民進黨5席最多，國民黨4席、無黨籍2席，民眾黨雖然要從三人中提名1人參選，但是面對藍、綠、無黨籍各各都是實力派，即使只提名1人，一樣有苦戰。

民眾黨登記參選八德區有林晏良、江沛育，林晏良曾任民眾黨台南市黨部主委等職務，後來到八德深耕地方，提供法律扶助等元經營地方，江沛育是八德在地人，關心孩子的教育、交通等生活層面議題，評論時事獲得許多共鳴。

民眾黨登記龜山區有高華宏、曾妍潔，原本還有一位，因為曾違紀參選依民眾黨選舉提名辦法不能參加初選。高華宏是民眾黨龜山區黨部區主任，臉書「高華宏為孩子奮鬥」常分享服務心得；曾妍潔曾任職桃園市政府建管單位，專業能力強，曾參選平鎮區議員。

龜山區下屆議員席次從原本4席增至5席，民進黨上個月公布下屆議員提名數龜山維持2人（現任也2人），國民黨原為牛煦庭、孫韻璇，牛已轉任立委，目前還看不出實力突出的接棒人選，民眾黨如果能提名合適人選，極有可能在龜山區拿下1席議員。

林昭印指出，民眾黨中壢區初選競爭相當激烈，共有三位參選人角逐提名，顯示中壢被各界視為「最有機會當選」的關鍵戰區，因此人才通通靠過來。他強調，面對激烈的初選競爭，期待中壢成為民眾黨第一個以全民調初選的選區，由中壢人直接決定屬意人選，落實政黨機制與真正的民主參與。