藍營台中市長「姐弟之爭」傳16日協調 盧秀燕不表態、有動作

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔都有意代表藍營出戰今年台中市長選舉，國民黨中央先前表示12月底協調，遲無具體進展，近日傳出16日會再次協調，決定最終的提名方式。台中市長盧秀燕始終沒有表態，不過地方人士認為，她早已開始動作。

2026台中市長選情熱鬧，民進黨在賴清德總統的授意下早早敲定立委何欣純出馬，國民黨先是楊瓊瓔去年11月底在臉書表態參選，江啟臣12月中在故鄉豐原的活動中宣布參選，此外民眾黨立委麥玉珍也有意參選。

盧秀燕影響力強大，外界多將目光放在江楊的「姐弟之爭」，不少人認為這場藍營內戰的勝者就是下屆市長。國民黨中央接手黨內協調的工作，台中黨部表示12月底中央已著手協調，然而江、楊陣營還是積極備戰，在看板戰與各大廠和大打尊盧牌，楊也在本周開啟掃街拜票。

初步協調無果，昨日傳出國民黨中央將在16日再次協調，並確定最終徵召方式。黨內人士指出，協調結果不外乎2種：以國民黨內參民調比較，或是採全民調。前者對江啟臣有利，從上個月放出的消息來看，江贏何欣純20%，楊只贏約2%；後者則是楊瓊瓔的機會，全民調變數較多。

另一方面，被視為「姐弟之爭」重要協調者的盧秀燕，迄今皆未明確表態，只言「尊重黨中央機制」；她的一切動作都被外界拿起放大鏡解讀，比如七周年施政報告背板的「新局啟程」，就被江陣營當作有力宣傳。

地方人士指出，盧秀燕與江、楊關係都很好，且無論最後誰選都要重新整合，盧現在的確不適合表態，但絕不可能毫無動作，尤其外界盛傳她是國民黨衝擊2028總統大選的最有力人選，能否漂亮交棒很重要，「檯面下一定有在運作」；不過黨中央執意拖到1月中協調，盧也只能被動接招。

知情人士判斷，盧秀燕的動作不會僅止於台中。昨日前立委陳學聖證實接任台中市工商發展投資策進會總幹事，陳長年在北部活動，擔任過國民黨前主席朱立倫桃園縣長任內的文化局長，前一分工作又是國民黨智庫召集人，如今「航向台中」，或許意味著盧的布局跨出中部，直面全國戰場。