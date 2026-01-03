民眾黨2年條款不變！柯文哲拉抬張啓楷 王安祥接棒不分區受矚目

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左）上午南下嘉義市，為黨徵召市長提名人、不分區立委張啓楷（中）造勢，王安祥（右）下月接棒不分區出席受矚目。 記者魯永明／攝影
台灣民眾黨不分區立委「2年條款」是否出現變動，引發外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲上午南下嘉義市，為黨徵召市長提名人、不分區立委張啓楷造勢，面對媒體追問2年條款是否維持不變，柯文哲簡短回應，照原規畫執行，但時間、期程與操作方式，黨內會自行處理，未多做說明。

柯文哲此行不僅為市長選戰添話題，也讓不分區立委布局再度成為焦點。依照民眾黨規畫，現任不分區立委張啓楷依2年條款下月卸任，排名第12的嘉義中正大學勞工關係學系教授、兼任社會科學院院長王安祥，將遞補成為新任不分區立委。王安祥到場與張啓楷同框出席，2人分站柯文哲身旁，參加座談會，格外引人注目。

王安祥雖被視為政治素人，但在勞工政策領域深耕多年，並非陌生面孔。他長期受邀參與中央與地方政府勞動政策的研究與規畫，專長橫跨職業安全、職業衛生以及勞動力發展等議題，在學界與政策圈累積相當實務經驗。外界普遍認為，王安祥的專業背景，正好補足國會在勞動與社會政策上的專業能量。

對於未來進入立法院，王安祥也表達清楚方向。他指出，國家勞動政策不只是產業競爭力的基礎，更直接關係到勞工的尊嚴與家庭的生活品質。面對少子化帶來的人力短缺、中高齡勞工再就業，以及疫情後工作型態快速轉變等結構性挑戰，他希望能在國會推動兼顧國家發展與勞工權益的相關法案，讓制度真正回應社會現實。

民眾黨立委黃珊珊臉書力挺王安祥，形容他是「國會的極戰力」。她透露，王安祥過去1年多來以後補不分區立委的身分，固定參與她辦公室每周法案與政策討論，對立法實務並不陌生。隨著2年條款推進，王安祥進入國會成為民眾黨接下來人事布局與政策走向重要觀察指標。

席民眾黨創黨主席柯文哲（中）上午南下嘉義市，為黨徵召市長提名人、不分區立委張啓楷（右）造勢，王安祥（左）下月接棒不分區出席受矚目。 記者魯永明／攝影
