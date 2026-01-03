民眾黨2年條款不變！柯文哲拉抬張啓楷 王安祥接棒不分區受矚目

台灣民眾黨不分區立委「2年條款」是否出現變動，引發外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲上午南下嘉義市，為黨徵召市長提名人、不分區立委張啓楷造勢，面對媒體追問2年條款是否維持不變，柯文哲簡短回應，照原規畫執行，但時間、期程與操作方式，黨內會自行處理，未多做說明。

柯文哲此行不僅為市長選戰添話題，也讓不分區立委布局再度成為焦點。依照民眾黨規畫，現任不分區立委張啓楷依2年條款下月卸任，排名第12的嘉義中正大學勞工關係學系教授、兼任社會科學院院長王安祥，將遞補成為新任不分區立委。王安祥到場與張啓楷同框出席，2人分站柯文哲身旁，參加座談會，格外引人注目。

王安祥雖被視為政治素人，但在勞工政策領域深耕多年，並非陌生面孔。他長期受邀參與中央與地方政府勞動政策的研究與規畫，專長橫跨職業安全、職業衛生以及勞動力發展等議題，在學界與政策圈累積相當實務經驗。外界普遍認為，王安祥的專業背景，正好補足國會在勞動與社會政策上的專業能量。

對於未來進入立法院，王安祥也表達清楚方向。他指出，國家勞動政策不只是產業競爭力的基礎，更直接關係到勞工的尊嚴與家庭的生活品質。面對少子化帶來的人力短缺、中高齡勞工再就業，以及疫情後工作型態快速轉變等結構性挑戰，他希望能在國會推動兼顧國家發展與勞工權益的相關法案，讓制度真正回應社會現實。