藍營宜蘭縣長人選還在協調 張勝德從冬山出發爭取認同
下屆宜蘭縣長選舉，綠、白人選已出爐，只剩國民黨還在內部協調，繼黨籍立委吳宗憲啟動「宜蘭走新路」宣講後，議長張勝德今天起舉辦問政懇託會，從冬山鄉出發爭取縣民認同。張勝德說，現在還在協調，會尊重黨中央，若協調沒結果就是初選。吳宗憲認為這樣活動很好，讓民眾多了解自己的想法。
吳宗憲、張勝德爭取國民黨內提名，上周由縣黨部先行協調，但兩人都表現出當仁不讓的態勢，最後決定交由黨中央協調。不過兩人仍照既定計畫安排行程，吳宗憲在黨部協調前一天、上月26日在宜蘭市五穀廟啟動宣講，張勝德今天上午在冬山鄉農會旁舉辦問政懇託會。
今天懇託會上，張勝德的父親、老議長張建榮等人來站台，不少地方人士出席，張勝德聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題，強調參選初衷不只為縣長頭銜，希望站在第一線，透過制度調整與資源整合，逐步改善人口結構與生活環境，呼籲支持者在黨內提名與民調機制中支持。
對於黨內協調，他說，黨中央有訂定規則，就是尊重黨主席的想法，若協調不成就走初選，屆時會用什麼模式，相信協調時會提出很好的辦法。
他表示，冬山是宜蘭最大的鄉，從這裡出發作為起手式，接著到各鄉鎮市舉辦懇託會，爭取縣民認同。他擔任議長3年很支持縣府預算，自信有能力整合地方勢力，最後贏得縣長大位。
吳宗憲表示，他與議長有共識，兩人是戰友、夥伴關係，沒有任何惡性競爭，即使是支持他的議員，他也會說，議長的活動有機會、有時間，都可以去參加。
