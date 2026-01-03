派李四川或劉和然戰新北遲未定 國民黨市黨部主委親曝時程表

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長選戰藍營尚未確定人選，檯面上的人選有新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文日前一句「將徵召李四川選新北市長」，儘管黨中央立即滅火依舊引發譁然，同樣爭取黨內提名的新北市副市長劉和然強調「尊重國民黨民主機制，但節奏不可被打斷」。據了解，國民黨新北市黨部提名小組已達成3項決議，包括本月底確認人選及協商，若協商不成則民調，農曆年前確定人選，另在3月底藍白協調確認由誰來戰新北。

由於民進黨早已確定立委蘇巧慧披戰袍，蘇巧慧勤跑基層，連賴清德總統每到新北都替蘇拉票，選戰漸增溫，至今藍營人選未出爐，更未與民眾黨主席黃國昌協調，引發藍營基層焦慮。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，過去市長人選在4、5月才確認，因對方陣營較早決定，今年提名機制也提前進行，但他認為也不用太焦慮，每位候選人的條件與狀態不盡相同，也不一定要受對方的速度影響，市黨部昨天已開會決定提名時程。

黃志雄說，市長選舉提名在1月底前確認人選及完成協商，市黨部對潛在有意願的人選仍會徵詢意願後再協商，協商將依民調資料當參考，屆時若協調成功，1月底就能確定推派人選。若協商未有結果，則在2月做民調，希望在農曆年前確定人選，再來與白營協調，至3月底藍白協調確認人選。

黃志雄表示，地方選舉討論基本流程是由下而上，地方要作溝通協調，程序要完備也要符合正義，最後不管人選是誰，交由黨中央做最後確認，市黨部是按表抄課。

針對鄭麗文的「徵召李四川選新北」，黃志雄說，黨中央也立即說明是主席話講太快，原本的作業流程都在進行中，此舉可能對副市長劉和然較尷尬，但至今並未接到劉陣營的抱怨。

