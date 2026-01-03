柯文哲任張啓楷競選總幹事 藍營尊重參選人按既定節奏老神在在

嘉義市長選戰加溫，民眾黨創黨主席柯文哲上午南下嘉市，為黨徵召的市長參選人張啓楷站台造勢，宣布擔任張的競選總幹事。加速藍白整合，國民黨市黨部主委蔡明顯指出，柯文哲替張啓楷造勢、擔任總幹事可以理解，但這屬選戰操作，與藍白整合無關聯。蔡明顯強調，國民黨中央對協調提名，都有既定步驟與時程，將依照黨內機制穩健推進，不會因柯文哲擔任張啓楷競選總幹事改變既有規畫。

國民黨市長參選人、議員陳家平直言，藍白「兄弟登山、各自努力」是現階段寫照。他分析，張啟楷下個月將依「2年條款」卸任立委，少了中央舞台，自然需要加快造勢腳步。為提高聲量民調，張啟楷勢必得加倍爭取曝光與聲量，請柯文哲任競選總幹事可以理解。

另一位國民黨市長參選人、議員鄭光宏展現審慎態度，對柯文哲擔任張啓楷總幹事表示尊重，國民黨與民眾黨之間既有協商機制，尊重各自的選舉節奏。他提到，先前民眾黨秘書長曾指出，目標在3月底前整合出最強人選，這樣時程安排合理務實，雙方仍有空間透過協商，凝聚勝選最大共識。

市長參選人翁壽良醫師回應，尊重柯文哲出任張啓楷競選總幹事，市長選舉不是總統選舉，這次是張啓楷選。不是柯文哲選，自己將依照既定選戰步調深耕地方、爭取黨內提名。隨著柯文哲高調進駐嘉義市，藍白互動整合走向受到檢視，嘉義市長選戰後續發展備受矚目。