柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉市 首戰鎖定民主聖地複製白色奇蹟

2026 地方大選戰鼓提前擂起！台灣民眾黨前主席柯文哲上午在嘉義市投下政壇震撼彈。柯文哲親口證實，將親自擔綱立委張啓楷參選嘉義市長的「競選總部總幹事」，更宣布將在嘉義展開「Long Stay」。這不僅是民眾黨首度由前黨主席親自下場操盤地方首長選戰，更展現出白色力量南下插旗、破除藍綠封鎖的破釜沈舟。

面對媒體詢問藍白整合與選戰勝率，柯文哲在受訪時眼神犀利，展現一貫的「科學治政」風格。他直言，整合需要過程，但基礎必須是「科學民調」，在適當時機整合出最強隊伍。

「嘉義市是台灣民主政治史上的特殊存在，」柯文哲分析，嘉義人對政治有高度自覺，從早年許世賢時代起，就不容易被傳統政黨綑綁。他看準嘉義市民「不看黨派、只看專業」的特質，強調張啓楷是目前最合適、實力最強的候選人，這也是他願意押上主席身分、親自督軍的主因。

張啓楷與柯文哲並肩而立，士氣高昂。張啓楷透露，選戰模式已經全面啟動，目前每日規劃 10 到 20 個行程，密度堪稱「魔鬼級」。他強調，未來不只有「小草」的支持，更有柯文哲主席親自坐鎮嘉義，這將是民眾黨在南台灣最堅固的堡壘。