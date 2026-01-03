快訊

【即時短評】「總統級輔選」走灰色地帶 人民作何感想？

聯合報／ 本報記者王燕華
賴清德總統（右）昨到宜蘭參訪，不時提到民進黨徵召的下屆縣長參選人林國漳。（左）。圖／總統府提供
賴清德總統（右）昨到宜蘭參訪，不時提到民進黨徵召的下屆縣長參選人林國漳。（左）。圖／總統府提供

不到一個月前，副總統蕭美琴跑宜蘭農業行程，力挺民進黨縣長參選人林國漳，因交管員警接連遭撞傷，引爆爭議，賴清德總統昨新年首發行程來宜蘭看長照，又頻頻做球給林國漳，重演「假視察真輔選」劇情，對總統來說，勝選重要性難道超越外界負面觀感？

宜蘭被民進黨視為「民主聖地」，卻接連兩屆敗給國民黨的林姿妙，宜蘭在野8年，面對年底關鍵一役，綠營誓言奪回台灣頭，不僅賴總統親自出馬勸進律師林國漳，黨中央選對會老早在去年10月中旬就拍板決定徵召，民進黨力求「藍天變綠地」的決心相當強烈。

也因此，賴總統在新年首個公開行程就來到宜蘭，向在場長者介紹林國漳是「未來縣長」，又多次提到跟林交好、在林建議下給縣府10億元長照經費等，看似隻字未提選舉，句句卻都是選舉，總統之心，儼然路人皆知。

蕭美琴上月被轟「假視察真輔選」，是因背後有濫用公務資源、民脂民膏爭議，絕非民眾之福，如今賴清德總統又來加持，場景只是從金柑果園換成長照機構，從農業橫跨長照為林國漳展開「總統級」輔選，宜蘭縣民又作何感想？

相較藍白縣長參選人還待協調，綠營明明已占得先機，賴清德身為一國元首，不必遮遮掩掩，大大方方選擇假日，以黨主席身分為林國漳安排選戰行程，別再利用公務，遊走在灰色地帶。

賴清德總統（中）昨到宜蘭參訪，不時提到民進黨下屆縣長參選人林國漳。（站立者左二）。圖／總統府提供
賴清德總統（中）昨到宜蘭參訪，不時提到民進黨下屆縣長參選人林國漳。（站立者左二）。圖／總統府提供

宜蘭 林國漳 賴清德 綠營

