柯文哲來嘉拉抬張啓楷 是否見藍營參選人翁壽良成焦點

嘉義市長選戰升溫，民眾黨前主席柯文哲儘管官司纏身，上午南下嘉市展開2天密集輔選行程，拉抬市長參選人張啓楷聲勢，除張啓楷選情能否因柯P政治光環能量被拉抬，另爭取國民黨市長提名的醫師翁壽良，曾在前次總統大選期間擔任民眾黨嘉義縣市黨部主委為柯文哲站台，因此柯文哲此行是否會與翁壽良會面，也受到關注。

翁壽良與張啓楷共同打過選戰，如今翁壽良回歸國民黨，積極布局市長選戰，是否與柯文哲再度同框，被解讀為藍白是否仍保留合作空間的風向球。

對於是否會面，翁壽良態度相當謹慎。他證實，確實有接獲民眾黨轉達柯文哲嘉義行程，但強調自己是國民黨員，不會主動參加柯文哲的相關活動，也不會刻意安排會面。不過，他也留下空間，表示若柯文哲主動到服務處拜訪，基於禮貌，仍會以主人身分接待，但不會為此調整行程。

柯文哲下鄉輔選首站就替張啓楷站台，安排與支持者「小草」座談、走訪鬧市與商家互動，展現高度動員力。外界關注，柯文哲是否能重現總統大選時的人氣，進而轉化為張啓楷地方選舉動能，而柯文哲的一舉一動，也被視為民眾黨能否深耕嘉義的重要指標。元旦翁壽良成立服務處、張啓楷親自到場致意，藍白之間的互動仍維持一定溫度，柯文哲此行是否「只挺張啓楷」，或另安排拉攏藍營友好人士也成為地方熱議話題。