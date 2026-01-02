基隆市長選戰開打 藍控提名童子瑋派系血緣優先 綠回擊別再抹黑造謠
基隆市長選戰提前開打，國民黨基隆市黨部今開記者會指賴總統前天宣布提名議長童子瑋參選市長是「皇親國戚」，民進黨提名邏輯是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。民進黨基隆市黨部今晚發聲明回擊，別再抹黑造謠，基隆市民看得懂誰在操作政治。
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，前天民進黨中常會上，賴總統緊握童子瑋雙手的畫面，印證童子瑋就是「皇親國戚」的事實，更證明民進黨提名邏輯仍是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。
黃申棟表示，提名前童子瑋前一周，童以議長名義送耶誕兒童繪本，分送印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書，市府教育處以行政中立婉拒。
黃申棟指出，該書從封面開始即印有「童子瑋叔叔」的大幅照片，書籍最後數頁更直接說「子瑋叔叔會繼續努力，讓學校更美」等語句，這樣的內容明顯向學童偷渡政治訊息。
黃申棟表示，根據公開資料，童子瑋印製約1萬6千本童書，每本定價240元，總金額高達384萬元，日前更宣布要加印。他質疑，如此高額經費來源為何？童子瑋有責任向社會清楚交代。唯有支持認真做事、踏實治理的謝國樑才能讓基隆真正向前。
童子瑋進步辦公室先前指政治口水無助市政進步。民進黨基隆市黨部今晚完整回應表示，所謂「政治童書進校園」完全是惡意扭曲。童子瑋長期關注閱讀教育，相關書籍的發送與安排，皆尊重學校與教育單位的專業判斷，從未強行進入校園，更不存在「踩踏教育中立」的情事。
關於經費問題，請停止含沙射影、製造恐慌。相關出版與活動經費，依法辦理、帳目清楚，從未動用任何公帑。若對方掌握任何違法證據，請直接提出檢舉，而不是在網路上用問號影射、用數字煽動情緒。
民進黨指出，把政黨提名說成「家族安排」，才是真正的政治操作。童子瑋的提名，是經過黨內正式機制、綜合地方實績與民意評估的結果。把民主程序抹黑成派系、家族，只是為了掩蓋自己無法回應市政問題的空洞，掩蓋不了施政三年市政成績單依然一片空白。
民進黨反問，當基隆面臨交通、產業、青年外流、城市轉型的關鍵時刻，市民真正關心的，是誰在做事，誰在抹黑？基隆不需要用恐懼與仇恨動員選票，需要有市政經驗能溝通、肯承擔的人，更不該被抹黑文化拖著走，要支持的是一個把城市放在政治之前的市長候選人，基隆要前進，不要倒退。
