謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
立委謝衣鳯（前左2）今天與胞弟、彰化議長謝典霖（前左）同時出席成功高中籃球隊挺進HBL八強授旗典禮，但兩人幾乎沒互動。圖／民眾提供
國民黨立委謝衣鳯近日已公開表態爭取提名參選彰化縣長後，今天首度與其胞弟、彰化議長謝典霖同時出席成功高中籃球隊挺進HBL八強授旗典禮，不過姐弟二人雖坐在一起，但幾乎沒互動。

彰化成功高中籃球隊首度創隊史紀錄挺進HBL全國八強，校方今天舉行隆重授旗儀式，謝衣鳯、謝典霖和其母親前立委鄭汝芬、前立委蕭景田等人都與會觀禮。

由於謝典霖也有意參選彰化縣長，但謝衣鳯日前搶先公開表態將參選彰化縣長後，謝家很難同時包辦縣長和議長，謝典霖恐難連任議長，因此謝典霖的動態也倍受關注。

今天謝家姐弟與母親鄭汝芬同時出席，姐弟雖坐在一起，但二人幾乎無互動，也表示，今天只談體育、不談政治。不過當謝衣鳯被媒體問到對於弟弟也有意參選縣長，謝家會不會先「自家協調、初選」，謝衣鳯僅低調的說「一定會的」。

謝衣鳯也被媒體問到未來若當縣長，要如何推動體育發展？謝衣鳯說，期許成功高中能再打進前四強，甚至拿到冠軍，這都有賴家長團隊支持體育與籃球，未來她也會網羅各界體育支持愛好者，一起來推廣體育。

長期推廣籃球運動的謝典霖則大談對球隊及籃壇的期許，他說，早在他母親鄭汝芬擔任立委時就已爭取球館，要讓學生有好的場地練球，而成功高中去年已經打到12強，他們的目標是彰化球隊要進入HBL全國八強，並打到全運會冠亞軍，現在都已達標。

謝典霖致詞完後就提前離開，僅謝衣鳯全程參與授旗儀式、和球員合照，兩人互動相當疏離。

彰化議長謝典霖參加成功高中挺進HBL八強的授旗典禮致詞。圖／民眾提供
謝衣鳯參與成功高中挺進HBL八強的授旗儀式、並和球員們合照。圖／民眾提供
