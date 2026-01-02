楊瓊瓔拚台中市長初選提名 新年開工從「勝利路」起跑掃街

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，早上先北上立法院開會，下午特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，早上先北上立法院開會，下午特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點。圖／楊瓊瓔提供

為了積極爭取國民黨台中市長提名參選，立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，迎戰市長選舉的國民黨初選，一早她先北上立法院國民黨團甲級動員開會，下午隨即趕回台中掃街拜票，特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點，因為「菜市場是最貼近市民生活的地方，也是最能聽見真實民意的地方。」象徵迎向勝利、步步進擊，親自向市民拜票問候，以最接地氣的方式爭取支持。

楊瓊瓔表示，2026年首個上班日，立院台中兩頭跑，展現行動力，台北立法院會議結束後，下午行程緊湊，她立即趕回台中，於下午4點現身潭子區勝利路好康黃昏市場，楊瓊瓔說，自己與菜市場的深厚情感，回憶從小就陪著父母親在菜市場擺攤賣布，市場的叫賣聲、人情味，早已成為生命中最熟悉的風景，這樣的成長背景，讓她對基層民眾的需求特別有感，深知小市民的辛苦與期待。

楊瓊瓔指出，新的一年象徵新的開始，「從勝利路出發，是給自己也是給團隊一個期許。」代表對台中未來充滿信心，也象徵她爭取市長提名、迎戰選舉的決心；因為台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設、產業布局、社福照顧，每一項都攸關市民生活品質，她願意承擔更大的責任為台中打拚。

楊瓊瓔也說，選擇在好康黃昏市場展開掃街不只是行程安排，更是一種初心的回歸，感謝地方里長陪同陪同掃街，過程中，楊瓊瓔與攤商、市民一一握手致意，也把握機會傾聽民眾對交通、物價、育兒、長照等議題的意見，展現長期經營地方、熟悉民情的一面。

立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，早上先北上立法院開會，下午特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，早上先北上立法院開會，下午特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，早上先北上立法院開會，下午特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔2026年第一個上班日便展現旺盛企圖心，早上先北上立法院開會，下午特別選在潭子區「勝利路」作為新年起跑點。圖／楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 國民黨 台中

