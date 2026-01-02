林岱樺發布最新形象影片 以「三大護國產業」點亮城市之光

民進黨高雄市長參選人林岱樺今天發布最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，在30秒的影像強調她守護這座城市25年來的深情告白，並率先提出將高雄打造成具備「科技、軍工、海洋」三大護國產業的戰略中心，讓台灣具備在國際地緣政治中站穩腳跟的關鍵能量。

林岱樺團隊表示，這支形象影片的發布，不靠華麗的包裝，而是用 25 年如一日的基層服務，向市民證明，高雄的下一棒，需要的是一個真正懂產業、有魄力、且能將希望轉化為實質產值的領導者，林岱樺已經具備「準備好直接上任」的穩健感與專業度，希望能帶著高雄市民的託付，要讓這座海洋之都成為全球供應鏈中不可或缺的護國堡壘。