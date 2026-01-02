快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

林岱樺發布最新形象影片 以「三大護國產業」點亮城市之光

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨高雄市長參選人林岱樺發布最新的形象短片，在30秒的影像強調她守護這座城市25年來的深情告白。圖／立委林岱樺辦公室提供
民進黨高雄市長參選人林岱樺發布最新的形象短片，在30秒的影像強調她守護這座城市25年來的深情告白。圖／立委林岱樺辦公室提供

民進黨高雄市長參選人林岱樺今天發布最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，在30秒的影像強調她守護這座城市25年來的深情告白，並率先提出將高雄打造成具備「科技、軍工、海洋」三大護國產業的戰略中心，讓台灣具備在國際地緣政治中站穩腳跟的關鍵能量。

⭐2025總回顧

林岱樺團隊表示，這支形象影片的發布，不靠華麗的包裝，而是用 25 年如一日的基層服務，向市民證明，高雄的下一棒，需要的是一個真正懂產業、有魄力、且能將希望轉化為實質產值的領導者，林岱樺已經具備「準備好直接上任」的穩健感與專業度，希望能帶著高雄市民的託付，要讓這座海洋之都成為全球供應鏈中不可或缺的護國堡壘。

民進黨高雄市長參選人林岱樺發布最新的形象短片，在30秒的影像強調她守護這座城市25年來的深情告白。圖／立委林岱樺辦公室提供
民進黨高雄市長參選人林岱樺發布最新的形象短片，在30秒的影像強調她守護這座城市25年來的深情告白。圖／立委林岱樺辦公室提供

林岱樺 高雄 民進黨

延伸閱讀

黃國維：林岱樺「三山造勢」 10萬人震撼高雄

民調／綠高雄4選將全大勝柯志恩 賴瑞隆對比、互比雙領先

林岱樺鳳山造勢 提出高雄港「纜車雙塔」政見

鳳山造勢破10萬人 林岱樺哽咽憶亡父坐黑牢：難道兩代要受同款冤枉？

相關新聞

林岱樺發布最新形象影片 以「三大護國產業」點亮城市之光

民進黨高雄市長參選人林岱樺今天發布最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，在30秒的影像強調她守護這座城市 25 年來的...

選戰熱度升高！柯文哲明後天助陣張啓楷 嘉市長選戰藍白合拚定調

嘉義市長選戰熱度升高。隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷投入戰局，藍白整合啟動。張啓楷日前公開喊話藍營，盼在...

賴清德新年首發公務行程介紹他是「未來縣長」 林國漳回應了

賴清德總統今天參訪宜蘭長照機構，不僅致詞時多次提到民進黨徵召下屆縣長參選人林國漳，還向在座長者介紹林「是未來縣長」，被質...

影／藍批提名「皇親國戚」送童書政治操作 童子瑋辦：口水無助市政

針對民進黨前天由賴清德總統宣布基隆市長提名人選議長童子瑋，國民黨基隆市黨部今天開記者會，指童子瑋就是「皇親國戚」，民進黨...

童子瑋公布基隆市長競選口號及主視覺 訴求「有作為」明亮希望

民進黨中央前天宣布提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋今天在各區掛出參選看板，並公布主視覺及口號。童子瑋表示，口號是...

選戰升溫 民進黨搶攻嘉義市長市議員提名布局出爐

年底九合一選舉，嘉義市政壇選舉氣氛升溫。民進黨提名現任立委王美惠參選市長後，市議員選舉布局也隨之拍板定案。嘉義市黨部執委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。