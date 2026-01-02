賴清德來宜蘭強力「做球」給林國漳 藍白：交情這麼好不如做這件事

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
賴清德總統（右）今天到宜蘭參訪，不時提到民進黨徵召的下屆縣長參選人林國漳。（左）。圖／總統府提供
2026年第一個上班日，賴清德總統今天到宜蘭參訪，頻頻「做球」給民進黨下屆縣長參選人林國漳。藍白認為，總統願意重視宜蘭是好事，但最重要是地方財務自主，希望林國漳支持財劃法修正案，讓宜蘭有更多經費投入建設；也說，林國漳既與總統交情這麼好，應請總統真心促進朝野對話，不要每次說的跟做的不一樣。

民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠說，總統來宜蘭當然是好事，但如果總統真的這麼關心地方建設、長者福利，應該不要擋財劃法，讓地方財務自主。

陳琬惠表示，前年底在野黨聯手推動「財劃法」修法，讓過去自有財源不到四成、凡事都得看中央臉色的宜蘭翻轉成功，今年起歲入增加56億元，自有財源提高到7成。不過，中央雖增加統籌分配款，卻違法大幅削減一般性補助款、計畫型補助款78.67億元，她要問，林國漳是支持替縣民把這筆錢討回來，讓宜蘭發展，還是護航總統、行政院違法亂紀？

她還說，賴總統致詞不到20分鐘就提到林國漳7次，可見兩人交情不錯，建議林向賴總統建言，新年談話說「努力促成朝野對話」要用做的不要用說的。

爭取國民黨內提名參選宜蘭縣長的立委吳宗憲也認為，賴總統願意重視宜蘭、多到宜蘭都是好事，只要讓宜蘭獲得更多經費支持，或是盡速核定「宜蘭B聯絡道員山延伸段道路新闢計畫」等重大建設，相信宜蘭人絕對會有感。

他呼籲林國漳一起支持在野力推三讀通過後的財劃法，宜蘭縣府將可增加128億元預算，投入鐵路高架化、汙水下水道、蘭陽大橋改建案外，還可以投入營養午餐優化及老人長照等社福支出，讓宜蘭人過得更好、更幸福。

宜蘭 林國漳 財劃法 陳琬惠 國民黨 民進黨 賴清德 民眾黨

