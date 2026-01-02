選戰熱度升高！柯文哲明後天助陣張啓楷 嘉市長選戰藍白合拚定調

嘉義市長選戰熱度升高。隨著民進黨提名立委王美惠、民眾黨徵召立委張啓楷投入戰局，藍白整合啟動。張啓楷日前公開喊話藍營，盼在15日前提出人選，讓藍白合儘早定調、加速選戰布局。為拉抬聲勢，張啓楷首波大型造勢掃街活動，明後天周休登場。

民眾黨創黨主席柯文哲明天上午10時，到嘉義市再耕園，舉辦「阿北回嘉小草座談」；下午4時前往中央噴水圓環周邊店家，與支持者互動。民眾黨公布柯文哲與張啓楷行程。明天上午10時再耕園舉辦小草客廳會，現場安排聯訪及致詞，活動不開放直播或錄影；下午4時在地老店步行巡禮，走訪國華街魚羹、七彩冰果室、新台灣餅舖等嘉義知名老店，主打庶民路線。

後天周日清晨，柯文哲與張啓楷將從永和市場配南宮出發掃街，接續前往東市場、大天宮與嘉邑城隍廟參拜，透過市場拜票與宮廟行程，深化地方連結、凝聚基層支持。隨著藍白合話題升溫、柯文哲親自到嘉市站台造勢，嘉市長選戰版圖逐漸成形，後續藍營是否在期限推出人選，成為政壇與地方關注焦點。