賴清德新年首發公務行程介紹他是「未來縣長」 林國漳回應了

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
賴清德總統（中）今天到宜蘭三星鄉訪視長照機構，笑著向長輩介紹林國漳（站立著左二）是「未來縣長」。圖／讀者提供
賴清德總統今天參訪宜蘭長照機構，不僅致詞時多次提到民進黨徵召下屆縣長參選人林國漳，還向在座長者介紹林「是未來縣長」，被質疑又是一次「假公務真輔選」。林國漳隨後也陪同總統參觀陳定南紀念園區，受訪時表示，此行沒有提到選舉話題。

⭐2025總回顧

賴清德今天到三星鄉參觀耕莘專校附設長照機構勁好園，不到20分鐘致詞7度提到林國漳的名字，還說，就是因為林國漳的建議，「這是我今天要來看的原因」；之後與長者互動過程中，賴先介紹代理縣長林茂盛是「現任縣長」，再介紹林國漳是「未來縣長」，林也揮手回應。

結束長照機構行程後，賴清德在林國漳陪同下，到三星鄉的陳定南紀念園區參觀，是不公開的行程。

林國漳受訪時表示，陳定南1994年參選省長時，賴總統曾參與過醫師後援會的組織，就此開啟從政之路，陳定南可以說是賴總統政治上的恩師，所以賴總統每次到宜蘭，有時間就會參觀陳定南基金會，總統今天到這裡，主要是緬懷陳定南的精神，希望陳定南給力量能夠繼續為台灣民主及進步做努力。

林國漳轉述，賴總統參觀時主要是講陳定南擔任縣長時為宜蘭制定的典範以及其從政精神，也有提到本土關懷，並希望台灣人應該團結。

上月副總統蕭美琴、這個月是賴清德總統，外界認為中央輔選力道相當大，林國漳接連獲得「總統級」加持。林國漳則說，談話內容主要是聚集在陳定南的典範治理、從政理念等，並沒有選舉話題。

賴清德總統（中）今天到宜蘭三星鄉訪視長照機構，笑著向長輩介紹林國漳（右一）是「未來縣長」。圖／讀者提供
