影／藍批提名「皇親國戚」送童書政治操作 童子瑋辦：口水無助市政

針對民進黨前天由賴清德總統宣布基隆市長提名人選議長童子瑋，國民黨基隆市黨部今天開記者會，指童子瑋就是「皇親國戚」，民進黨提名邏輯是派系與血緣優先，而非考量人民福祉，提名前一周送「耶誕繪本」就是前置的政治操作。童子瑋進步辦公室對此回應表示，政治口水無助市政進步。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，前天民進黨中常會上，賴總統緊握童子瑋雙手的畫面，印證童子瑋就是「皇親國戚」的事實，更證明民進黨提名邏輯仍是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。

黃申棟表示，民進黨原訂去年12月24日提名童子瑋，後來因台北攻擊事件延後。在提名前，童子瑋以議長名義送耶誕兒童繪本，分送出印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書。因市府教育處婉拒，最後收回童書。

黃申棟指出，該書從封面開始即印有「童子瑋叔叔」的大幅照片，書籍最後數頁更直接說「子瑋叔叔會繼續努力，讓學校更美」等語句，這樣的內容明顯向學童偷渡政治訊息。

黃申棟表示，根據公開資料，童子瑋印製約1萬6千本童書，每本定價240元，總金額高達384萬元，日前更宣布要加印。他質疑，如此高額經費來源為何？童子瑋有責任向社會清楚交代。唯有支持認真做事、踏實治理的謝國樑，才能讓基隆真正向前。

對於國民黨的批評，童子瑋進步基隆辦公室表示，政治口水無助市政進步。至於童書加印的問題，今天則沒回應。

先前童子瑋曾說明及澄清，多年來每逢耶誕節，他都會親自到校園或社區，透過贈送禮物、參與表演等方式，陪伴孩子迎接節慶，初衷始終只是希望讓孩子在歲末時刻，能多一分溫暖與鼓勵。這樣的行動並非一時興起，而是多年持續的關心與陪伴，也早已成為與孩子之間的共同回憶。

童辦後來接獲不少家長、團體與民眾主動關心，表達願意協助索取或代為發送童書，議長辦公室深表感謝，為避免基層人員受壓力，相關童書收回，另行盤點後透過社區據點、民間團體等方式，持續為孩子們爭取資源與節慶禮物。