快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

影／藍批提名「皇親國戚」送童書政治操作 童子瑋辦：口水無助市政

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今天舉行記者會指童子瑋提名是「皇親國戚」，童子瑋辦公室回應，政治口水無助市政進步。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部今天舉行記者會指童子瑋提名是「皇親國戚」，童子瑋辦公室回應，政治口水無助市政進步。記者游明煌／攝影

針對民進黨前天由賴清德總統宣布基隆市長提名人選議長童子瑋，國民黨基隆市黨部今天開記者會，指童子瑋就是「皇親國戚」，民進黨提名邏輯是派系與血緣優先，而非考量人民福祉，提名前一周送「耶誕繪本」就是前置的政治操作。童子瑋進步辦公室對此回應表示，政治口水無助市政進步。

⭐2025總回顧

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，前天民進黨中常會上，賴總統緊握童子瑋雙手的畫面，印證童子瑋就是「皇親國戚」的事實，更證明民進黨提名邏輯仍是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。

黃申棟表示，民進黨原訂去年12月24日提名童子瑋，後來因台北攻擊事件延後。在提名前，童子瑋以議長名義送耶誕兒童繪本，分送出印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書。因市府教育處婉拒，最後收回童書。

黃申棟指出，該書從封面開始即印有「童子瑋叔叔」的大幅照片，書籍最後數頁更直接說「子瑋叔叔會繼續努力，讓學校更美」等語句，這樣的內容明顯向學童偷渡政治訊息。

黃申棟表示，根據公開資料，童子瑋印製約1萬6千本童書，每本定價240元，總金額高達384萬元，日前更宣布要加印。他質疑，如此高額經費來源為何？童子瑋有責任向社會清楚交代。唯有支持認真做事、踏實治理的謝國樑，才能讓基隆真正向前。

對於國民黨的批評，童子瑋進步基隆辦公室表示，政治口水無助市政進步。至於童書加印的問題，今天則沒回應。

先前童子瑋曾說明及澄清，多年來每逢耶誕節，他都會親自到校園或社區，透過贈送禮物、參與表演等方式，陪伴孩子迎接節慶，初衷始終只是希望讓孩子在歲末時刻，能多一分溫暖與鼓勵。這樣的行動並非一時興起，而是多年持續的關心與陪伴，也早已成為與孩子之間的共同回憶。

童辦後來接獲不少家長、團體與民眾主動關心，表達願意協助索取或代為發送童書，議長辦公室深表感謝，為避免基層人員受壓力，相關童書收回，另行盤點後透過社區據點、民間團體等方式，持續為孩子們爭取資源與節慶禮物。

童子瑋 童書 基隆

延伸閱讀

童子瑋公布基隆市長競選口號及主視覺 訴求「有作為」明亮希望

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

中共第5度環台軍演 基議長童子瑋：元旦升國旗 國民黨如何面對初衷？

童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利

相關新聞

影／藍批提名「皇親國戚」送童書政治操作 童子瑋辦：口水無助市政

針對民進黨前天由賴清德總統宣布基隆市長提名人選議長童子瑋，國民黨基隆市黨部今天開記者會，指童子瑋就是「皇親國戚」，民進黨...

童子瑋公布基隆市長競選口號及主視覺 訴求「有作為」明亮希望

民進黨中央前天宣布提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋今天在各區掛出參選看板，並公布主視覺及口號。童子瑋表示，口號是...

選戰升溫 民進黨搶攻嘉義市長市議員提名布局出爐

年底九合一選舉，嘉義市政壇選舉氣氛升溫。民進黨提名現任立委王美惠參選市長後，市議員選舉布局也隨之拍板定案。嘉義市黨部執委...

基隆元旦升旗 謝國樑、童子瑋同台交鋒

基隆市政府昨舉行元旦升旗，民進黨中央日前提名議長童子瑋參選市長後，童昨與市長謝國樑首度同台，雖行禮如儀、一起唱市歌，但在...

綠營初選倒數白熱化！高雄4人元旦同台 台南「憲妃」各自角力

民進黨南二都初選進入倒數，高雄4名爭取出線的立委元旦同台，邱議瑩強調以最佳狀態迎戰，賴瑞隆爭取市民認可，許智傑清晨掃街展...

影／蔡易餘元旦推形象影片 期許嘉義黃金十年再「嘉速度」

民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，參選人、立委蔡易餘在元旦推出個人形象影片。他表示，嘉義正邁向農工科技大縣，進步不能停下腳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。