童子瑋公布基隆市長競選口號及主視覺 訴求「有作為」明亮希望

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議長童子瑋今天公布市長競選口號及主視覺，訴求「有作為」明亮希望。記者游明煌／攝影
基隆議長童子瑋今天公布市長競選口號及主視覺，訴求「有作為」明亮希望。記者游明煌／攝影

民進黨中央前天宣布提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，童子瑋今天在各區掛出參選看板，並公布主視覺及口號。童子瑋表示，口號是「基隆有作為 就選童子瑋」，而主視覺結合過去選舉的桃紅色，以及明亮希望的湖水綠交織搭配，盼打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

童子瑋說，口號是「基隆有作為 就選童子瑋」，標語的概念就是要好念好記，更要看見執行力，他這幾年在議會、基隆第一線，一直在做的，就是把該服務的服務做到位，該推動的建設往前推，因此口號就是要讓市民看見執行力。

而在主視覺方面，童子瑋表示，希望透過這次的選舉，幫基隆這座城市帶來有更多能量、熱情跟活力，很多人想到基隆的形容詞都是雨都、灰藍色、老城，他選用以前選舉的桃紅色，跟比較明亮的湖水綠搭配作為主色調。

童子瑋說，競選主視覺跟口號，跟他的性格一樣，都是明快直接的路線，希望想讓市民看到看板的時候也感到朝氣，更希望可以讓大家相信，基隆可以從保守與停滯，走向開放、自信與年輕化，繼續看見改變的希望，不要停下來。

對於童全面上架看板，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟回應說，前天民進黨才提名，今天1月2日童子瑋就可以如此快速在各地全面上架看板，證明他早就已經知道是內定人選，才能如此有效率完成。

