選戰升溫 民進黨搶攻嘉義市長市議員提名布局出爐

年底九合一選舉，嘉義市政壇選舉氣氛升溫。民進黨提名現任立委王美惠參選市長後，市議員選舉布局也隨之拍板定案。嘉義市黨部執委會日前通過下屆市議員提名原則與席次規畫，宣告選戰啟動。黨部指出，下屆議員提名策略「現任優先、增加席次」，目標是在確保勝選前提下，逐步增加席次。依據規畫，嘉市東、西兩區合計提名7席議員，其中東區提名3席、西區提名4席，形成「三加四」布局。

東區方面，目前民進黨現任議員東區有市黨部前主委黃露慧、黃盈智2席，依提名原則再增加1席，東區預計提名3人參選。西區有現任議員林煒軒、黃大祐，以及已故議員蔡文旭原有席次，規畫採「三加一」模式，提名4席角逐議會。民進黨市黨部預計下個月受理黨員登記，若同一選區登記人數超過提名席次，將依黨內機制辦理內參式民調決定人選，參選者須依規定繳交民調費用。

外界關注，民進黨為何議員席次僅提名7席，與議會20多席的總席次相比，顯得保守。對此，黨部回應，提名策略與中央黨部充分討論，考量嘉市議會生態與選民結構，採取務實、可行布局方式，以「能勝選、可成長」作為最高原則。黨部強調，市議會長期無黨籍議員占多數結構，未來議會運作與選舉策略，視實際情況與理念相近無黨籍議員策略結盟，擴大市政推動的空間與能量。