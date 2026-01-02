綠營初選倒數白熱化！高雄4人元旦同台 台南「憲妃」各自角力

民進黨南二都初選進入倒數，高雄4名爭取出線的立委元旦同台，邱議瑩強調以最佳狀態迎戰，賴瑞隆爭取市民認可，許智傑清晨掃街展現基層動能，林岱樺主打新政治對抗派系思維；台南「憲妃之戰」火藥味濃，陳亭妃啟動鐵馬行動，林俊憲以紀錄片包場固樁，競爭白熱化。

民進黨黨內初選預計12日至17日進行民調，21日公布提名結果，台南上周已辦過政見發表會，明天高雄接力登場，4名參選人出席元旦升旗典禮，與市長陳其邁同台拚「接班」，也吐露初選心境。

邱議瑩指近日全力準備政見，雖身經百戰，但把自己準備好最重要，希望市民從參選者優點做出選擇，面對初選，會以最充足的狀態迎戰。賴瑞隆指近期兩份民調他都居冠，顯示市民肯定他10年立委的努力成果。初選前會勤跑基層，全力以赴。

許智傑元旦清晨照例掃街、跑市場，指平常心應戰，每天都睡得很好，「小金剛做事精光、做人放輕鬆」是他的從政原則，若有幸當上市長，會打造幸福高雄。林岱樺則強調這場初選是市民作主，對抗派系舊思維的戰役。最後階段將發動「百萬市民站出來、千街萬巷挺岱樺」運動，對接基層民意。

這次綠營黨內初選，紀錄片「冠軍之路」意外夯爆，邱議瑩、賴瑞隆及林俊憲昨均包場播映，意圖明顯。林俊憲邀請台南在地青少棒球隊、壘球隊與社區棒球隊共同觀影，強調會一棒接一棒，積極投入選舉。若承擔更大的責任，將推動台南市三級棒球發展。周日他會邀行政院前院長蘇貞昌在安南辦團結大會。