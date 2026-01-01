影／蔡易餘元旦推形象影片 期許嘉義黃金十年再「嘉速度」

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，參選人、立委蔡易餘在元旦推出個人形象影片。圖／蔡易餘辦公室提供
民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，參選人、立委蔡易餘在元旦推出個人形象影片。他表示，嘉義正邁向農工科技大縣，進步不能停下腳步，自己多年來天未亮就出門，從地方到國會打拚，始終秉持為鄉親服務的初衷不曾改變，期許延續縣長翁章梁所奠定的執政基礎，讓嘉義「黃金十年」持續再加速。

形象影片上線後，支持者紛紛湧入留言力挺，曾在丹娜絲颱風期間投入搶修的台電員工留言表示：「看到影片，想起颱風時沿海地區不少電線桿被狂風吹倒停電，委員那段時間和基層站在一起，沒日沒夜鎮守現場直到復電，真的很少見這樣的民代，真心佩服。」也有網友分享：「常常清晨在高鐵嘉義站遇到委員北上開會，真的有夠拚。」

蔡易餘表示，自己已完成嘉義縣18鄉鎮市座談會，並持續每日掃街、拜票，堅持一步一腳印，依照既定選戰步調爭取鄉親的認同。

嘉義 丹娜絲颱風 蔡易餘 民進黨

