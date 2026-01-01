賴總統親口說「為嘉義縣長選舉準備」？民進黨不認 黃榮利說話了

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長參選人黃榮利今天參加拔蘿蔔活動，發送馬年小提燈與民眾拉進距離。圖／黃榮利提供
嘉義縣長參選人黃榮利今天參加拔蘿蔔活動，發送馬年小提燈與民眾拉進距離。圖／黃榮利提供

民進黨嘉義縣長黨內初選熱火朝天，議員黃榮利文宣提及上屆立委選區，賴清德總統囑咐他「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，民進黨中央黨部昨天公開澄清絕無此事。黃榮利今天受訪時說，若賴總統反對他參選，也會像上次一樣協調他退選。

⭐2025總回顧

黃榮利今天在太保市新埤里參加拔蘿蔔、迎新春活動，發放2026年彩虹馬小提燈，展現親和力與民眾拉近距離，洋溢新年歡樂氣氛。面對媒體追問民進黨中央黨部公開澄清賴清德總統絕無此說，黃榮利說，2019年賴清德總統參加初選，他一路支持、追隨，至今不曾變過。

黃榮利強調，相信嘉義鄉親都知道，2023年他登記參加民進黨海區立委初選，當時賴清德總統為了黨內和諧，找他協調，他答應賴要退出立委初選，以顧全大局，「此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對我參選，也會如2023年一樣協調我退選。」

民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，1月4日將舉行嘉義縣提名政見會，由民視新聞台播出， 民主進步黨、民視新聞YouTube同步網路直播，1月12日至17日舉行電話初選民調，所有參選人都對支持者信心喊話，盼集中力量爭取勝利，中執會1月21日將公告提名名單。

嘉義縣長參選人黃榮利今天被追問賴總統勸進遭否認，他認為若賴總統反對參加初選，就會像上屆立委初選先行協調。圖／黃榮利提供
嘉義縣長參選人黃榮利今天被追問賴總統勸進遭否認，他認為若賴總統反對參加初選，就會像上屆立委初選先行協調。圖／黃榮利提供

嘉義 黃榮利 賴清德 民進黨

