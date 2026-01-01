賴總統親口說「為嘉義縣長選舉準備」？民進黨不認 黃榮利說話了

民進黨嘉義縣長黨內初選熱火朝天，議員黃榮利文宣提及上屆立委選區，賴清德總統囑咐他「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，民進黨中央黨部昨天公開澄清絕無此事。黃榮利今天受訪時說，若賴總統反對他參選，也會像上次一樣協調他退選。

黃榮利今天在太保市新埤里參加拔蘿蔔、迎新春活動，發放2026年彩虹馬小提燈，展現親和力與民眾拉近距離，洋溢新年歡樂氣氛。面對媒體追問民進黨中央黨部公開澄清賴清德總統絕無此說，黃榮利說，2019年賴清德總統參加初選，他一路支持、追隨，至今不曾變過。

黃榮利強調，相信嘉義鄉親都知道，2023年他登記參加民進黨海區立委初選，當時賴清德總統為了黨內和諧，找他協調，他答應賴要退出立委初選，以顧全大局，「此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對我參選，也會如2023年一樣協調我退選。」