元旦升旗藍綠要角齊聚 是否選台東縣長？劉櫂豪：找時間統一宣布

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
位於市區中山路與更生路口的劉櫂豪大型看板，也已更新為2026年新年祝賀版本。記者尤聰光／攝影
位於市區中山路與更生路口的劉櫂豪大型看板，也已更新為2026年新年祝賀版本。記者尤聰光／攝影

2026年元旦清晨，台東迎來新年的同時，也悄然為下屆縣長選戰揭開序幕。縣府在縣立體育場舉行元旦升旗典禮，成為今年第一場大型公共活動，藍綠及地方政治要角齊聚一堂，其中下屆縣長人選的動向，成為現場關注焦點。

已獲國民黨徵召的議長吳秀華民進黨提名的平地原住民立委陳瑩，以及動向備受矚目的無黨籍前立委劉櫂豪，3人同時現身典禮，並受邀站上第一排。雖然彼此互動不多，但面對民眾時，皆主動揮手致意、寒暄問候，場面看似平靜，卻暗藏政治張力。

典禮中，3人一同上台推動象徵新年的大型充氣球，象徵迎向2026年，也讓這場升旗活動多了幾分政治意味。活動結束後，劉櫂豪與妻子站在出入口處，與來往民眾熱情互動，不少支持者主動上前打招呼，氣氛相當熱絡。

對於外界關心是否再度角逐縣長，劉櫂豪面對媒體詢問時僅低調回應，相關動向將「找時間統一宣布」。這番未正面否認的說法，被地方政壇解讀為參選布局逐漸成形。

此外，位於中山路與更生路口的劉櫂豪大型看板，也已更新為2026年新年祝賀版本，不少路過民眾私下議論，認為他重返縣長選戰的可能性不低，台東政壇氣氛隨著新年到來，也逐漸升溫。

2026年台東縣元旦升旗典禮，藍綠及地方政治要角齊聚一堂，其中下屆縣長人選國民黨徵召的議長吳秀華（右）、民進黨提名的平地原住民立委陳瑩（左四）及無黨籍前立委劉櫂豪（左）的動向，成為現場關注焦點。記者尤聰光／攝影
2026年台東縣元旦升旗典禮，藍綠及地方政治要角齊聚一堂，其中下屆縣長人選國民黨徵召的議長吳秀華（右）、民進黨提名的平地原住民立委陳瑩（左四）及無黨籍前立委劉櫂豪（左）的動向，成為現場關注焦點。記者尤聰光／攝影

劉櫂豪 元旦 吳秀華 陳瑩 國民黨 民進黨

