綠營高雄市長初選激戰 許智傑喊「三強並列第一、差距極小」

民進黨1月12日起展開高雄市長初選，近日多家媒體陸續在選前公布電話民調結果，立委許智傑競選辦公室指出，根據團隊掌握民調，許智傑近期展現驚人爆發力，目前進入黃金交叉的關鍵階段，且第一名與第三名的落差僅在0.9個百分點的極微小差距內，「三強並列第一」，有後來居上之勢。

綠委林岱樺、許智傑、邱議瑩及賴瑞隆爭取高雄市長提名，若與藍營柯志恩採取對比式民調，近期「新頭殼」12月30日公布委託山水民調公司所民調，賴瑞隆49.5%、邱議瑩48.3%、許智傑47.1%、林岱樺43.2%。TVBS民調中心12月30日民調顯示，賴瑞隆41%、許智傑38%、邱議瑩38%、林岱樺34%。

許智傑辦公室指出，另根據趨勢民調公司在2025年12月24日至12月25日的民調結果顯示，目前前3名的差距很小，第1名與第3名落差僅0.9個百分點。

許智傑表示，他自去年7月才正式鳴槍衝刺，起步比其他競爭對手晚，短短不到半年，已經抹平對手長達1年多的布局優勢，現階段民調並列第一，進入「黃金交叉期」。

競辦指出，分析數據顯示，支持許智傑的族群涵蓋高知識分子、科技及年輕人才與傳統基層，這種跨族群的吸引力，正是許智傑能進入黃金交叉，彎道超車且拉開對手差距的獲勝關鍵。