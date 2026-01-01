林國漳：我若選上當公務員靠山 不必再瞻前顧後

快訊

中央社／ 宜蘭1日電

民主進步黨宜蘭縣長參選人林國漳今天表示，如果當選會讓公務人員知道什麼是依法行政，「有縣長在後面做他們（公務員）的靠山」，不再瞻前顧後，怕被控圖利而不敢做決定。

他說，宜蘭縣長林姿妙涉貪污案還在訴訟，讓公務員決策時會較保守，擔心貪污、圖利等問題，他當縣長好處是他是有法律背景的律師，且熟悉宜蘭縣政府各局處人員，縣府人員也了解他的為人。

林國漳表示，公務員決策時至少不用擔憂後續會有法律訴訟，或可能被追究責任，讓有些人民申請案本來1個月可完成，卻拖到3、4個月。

至於立法院5月19日記名投票表決彈劾總統賴清德案，全院委員會審查時也將邀賴總統列席說明，林國漳接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪時表示，法律未強制規定總統須列席，可書面答辯，政治面可預見「總統去，有些立委就是想要去羞辱總統而已」，賴總統不一定要去。

他說，當然賴總統自有考量，可好好思考，但就他的立場，如果知道將面對故意羞辱，「還要去嗎？」

林國漳表示，中華民國憲法增修條文未規定要「一問一答」，總統就是單純到立法院國情報告，應回歸權力分立制度，立法院非監督總統機關。

此外，林國漳說，憲法法庭5名大法官近日判決憲法訴訟法修法違憲，這是「不簡單的判決」，大法官如果受憲訴法拘束就無法開會，但大法官本來就是在解釋憲法，應超乎法律層次，這是符合民主機制及權力分立的判決。

大法官 林國漳 憲法法庭

