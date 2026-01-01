民進黨陳素月參選下屆彰化縣長 牽動員林市長選舉、區域立委補選

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國民黨立法委員謝衣鳯宣布爭取黨提名參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第四選區立法委員陳素月被提名角逐下屆縣長，先後牽動下屆員林市長選舉及立委補選，浮上檯面的國民黨市長參選人今都正面回應必選，民進黨志在縣議會下屆副議長寶座，表明目前重心放在縣議員登記作業。

員林市長游振雄去年病逝，縣政府指派民政處前處長也是員林市前主任秘書賴致富代理，常有市民半開玩笑說他代理的很好，不如正式競選「繼續做下去」。賴致富都說代理任期一到就交棒給民選市長，不戀棧職位。

國民黨縣議員凃俊任、劉惠娟都表明會參選下屆員林市長。凃俊任表示，生在員林、長在員林，他深知員林的需要，希望市民給機會讓他努力為員林做事。劉惠娟說，員林人口老化，她會從一里一據點擴充長照、日照的能量，也為年輕人打造青創基地。

民進黨方面傳出縣議員張欣倩可能出線，依循陳素月當年競選策略，先參選員林市長，失利後再參加區域立委第四選區補選，陳素月那時當選立委迄今將問鼎百里侯。張欣倩今表示，沒聽過要她參選下屆員林市長的提案，縣黨部會尊重縣長提名人立委陳素月的全縣鄉鎮市長提名全盤規畫，現在談要選哪一鄉鎮市長言之過早。

謝衣鳯宣布爭取代表國民黨競選下屆縣長，外界都認為謝家不可能「包辦」縣長和縣議長，她的弟弟謝典霖恐無法連任縣議長。彰化政壇傳出民進黨準備下屆縣議員選舉至少拿下18席，跟有意競選縣議長的縣議員跨黨合作，為民進黨第一次取得副議長寶座。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞說，縣市長、鄉鎮市長選舉目前不是縣黨部重點工作，縣黨部現正積極辦理縣議員登錄作業，希望取得最大公約數，在縣議會占有制衡力量。

彰化縣立法委員陳素月通過黨內初選，代表民進黨參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典霖因長姊謝衣鳯宣布爭取參選下屆縣長，面臨縣議長寶座難保的尷尬局面。記者簡慧珍／攝影
員林 議員 民進黨 陳素月

