何欣純元旦從台中海線健行起步 宣示「欣開始」競選願景

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
現任立委何欣純選擇從清水鰲峰山展開新年行程，與上千名民眾共同健行迎接新年。圖／民眾提供
2026年元旦清晨，台中市長參選人、現任立委何欣純選擇從清水鰲峰山展開新年行程，與上千名民眾共同健行迎接新年，她在活動中提出「市長換欣、台中大興」的競選口號，並承諾打造山海屯市區域均衡發展的願景；地方人士指出，台中海線選區政治生態特殊，過去地方派系影響，雖藍略大於綠，但綠營並非全無勝算，以2016年立委選舉曾出現翻轉紀錄，顯示在中間選民倒向的情況下，選情仍有變數。

何欣純表示，選擇從清水出發，象徵自己深耕海線的決心，畢竟自己身為清水媳婦的身分，對台中升格15年來的城鄉差距感受深刻，她強調未來將致力縮小各區發展落差，無論在交通建設、觀光規劃、產業發展，或文教資源配置上，都要讓每個行政區都能感受到進步與改變。

何欣純上午是與市議員楊典忠、立委蔡其昌清水服務處主任蔡基銘等地方人士，一同登上鰲峰山觀景平台俯瞰海線風光，展現深耕地方的決心；並強調在台中市升格的前後對照下，感受特別深刻，因此特別選定在1月1日，就是要大聲跟鄉親說出山、海、屯、市各區一起進步，讓每一區都看得到改變、城市更加宜居，台中一定會更好！

充滿熱情希望的何欣純，同時用「新的一年、欣一年」，表示未來會繼續努力踏遍大台中、欣旺台中，不只新年第一天一早登上鰲峰山，跟市民朋友一起健行，也試圖爭取中間選民的支持。

