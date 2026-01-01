快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃林俊憲新年元旦也積極跑行程，陳亭妃今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區；林俊憲今下午除為紀錄片「冠軍之路」包場站台外，4日邀集前行政院長蘇貞昌在安南區舉辦團結大會。

⭐2025總回顧

陳亭妃說，自己不是含著「政治金湯匙」，是一步一腳印，在大家都不看好的情況下，慢慢走到今天，期間更還穿破4雙鞋；這趟鐵馬行動不是形式，而是長年堅持「行動政府」的精神延伸，今天從永華市政中心出發，11日再回到原處，也象徵前進市府。

陳亭妃表示，面對每一次的抹黑與攻擊，如同立委王世堅所說「都是自己的勳章」，今天現場也發放「妃妃勳章信物」，象徵人民一路陪伴的見證，此次從1月1日到1月11日的鐵馬行，「11111」共有5個1，不僅代表27年來苦幹實幹一步一腳印外，更是一路領先的位置，接下來12日至14日也希望支持者陪伴自己，走完最重要的一哩路。

針對林俊憲4日將在安南區舉行「上幸福的所在」挺憲團結大會，邀集前行政院長蘇貞昌站台，直闖陳亭妃本命區，對此，陳亭妃僅回應說，「我們會繼續鐵馬行」。

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃（前排右二）今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區。記者萬于甄／攝影

陳亭妃 林俊憲

延伸閱讀

【重磅快評】賴主席軍令只管正國會、管不住新潮流？

陳亭妃稱議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文批羞辱台派支持者

政見會後連夜搭高鐵返台南遇地震 陳亭妃和林俊憲一早現身牛墟拉票

陳亭妃拋台南發展7願景 林俊憲加碼照顧老人等3族群

相關新聞

高雄4綠委市長初選在即吐心境 藍營柯志恩發願明年至市府升旗

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數，預計12日至17日進行民調，21日公布提名結果，4名參選人今天連袂出席元旦升旗，預習「接...

何欣純元旦從台中海線健行起步 宣示「欣開始」競選願景

2026年元旦清晨，台中市長參選人、現任立委何欣純選擇從清水鰲峰山展開新年行程，與上千名民眾共同健行迎接新年，她在活動中...

民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃、林俊憲新年元旦也積極跑行程，陳亭妃今啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動...

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

2026年元旦新北市府今天在板橋435藝文特區舉行升旗典禮，除新北市長侯友宜、副市長劉和然到場，有意角逐新北市長寶座的民...

柯志恩赴眷村參加升旗 新年願望「明年元旦在高雄市政府升旗」

今天是2026年第一天，國民黨高雄市長參選人柯志恩連跑前鎮、左營兩地眷村社區參加升旗典禮。柯志恩表示，2025年已經過去...

影／基隆市長選戰元旦就交鋒 謝國樑、童子瑋升旗同台火藥味

基隆市政府今天上午在城際轉運站舉行元旦升旗，民眾在寒風細雨中唱國歌看著國旗冉冉升起，日前民進黨中央宣布提名議長童子瑋選市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。