高雄4綠委市長初選在即吐心境 藍營柯志恩發願明年至市府升旗

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
民進黨4名市長參選人林岱樺（左起）、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今早連袂出席高雄市元旦升旗典禮，預習「接班」。記者王昭月／攝影
民進黨4名市長參選人林岱樺（左起）、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今早連袂出席高雄市元旦升旗典禮，預習「接班」。記者王昭月／攝影

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數，預計12日至17日進行民調，21日公布提名結果，4名參選人今天連袂出席元旦升旗，預習「接班」，國民黨徵召的柯志恩則眷村跑行程時則拋出「明年要站在市府前升旗」豪語，硝煙味漸起。

民進黨初選民調板前，3日下午將先舉辦政見發表會，立委邱議瑩透，露近日全力準備政見發表會中，雖然自己已「身經百戰」，但把自己準備好最重要，希望市民能從4名參選者的不同優點中做出選擇。面對初選，她表示「壓力不大」，但會以最充足的狀態迎戰。

立委賴瑞隆指近期兩份民調他都居冠，顯示市民肯定他10年立委的努力成果。距初選這段時日他會勤跑基層、市場，帶車隊掃街，並持續在立法院為高雄爭取建設，他會保持平常心，全力以赴，相信市民會給最大肯定。

許智傑元旦清晨照例掃街、跑市場，他表示以平常心應戰，每日都睡得很好，「小金剛做事要精光、做人要放輕鬆」是他的處事原則，未來如有幸當上市長，會主打經濟、科技並進，會打造「幸福高雄」，帶給市民更快樂、有品德的生活。

立委林岱樺新年第一天則訴諸「新政治」，強調這場初選是市民作主、對抗派系舊思維的戰役。她將在最後階段發動「百萬市民站出來、千街萬巷挺岱樺」運動，與基層民意對接。

國民黨高雄市長參選人柯志恩一早跑遍前鎮、左營眷村與果貿社區，她表示，2026是「嶄新而具挑戰的一年」，希望「明年1月1日大家一起在市政府前升旗」。不過綠委許智傑對此則酸，「未來我擔任市長後，一定會邀請柯委員，不分黨派一起迎接新的一年」。

立委柯志恩今早跑眷村升旗行程發願，明年要站在市府前升旗。圖／國民黨高雄市黨部提供
立委柯志恩今早跑眷村升旗行程發願，明年要站在市府前升旗。圖／國民黨高雄市黨部提供

政見發表會 民調 柯志恩 許智傑 林岱樺 賴瑞隆 邱議瑩

