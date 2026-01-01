黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

2026年元旦新北市府今天在板橋435藝文特區舉行升旗典禮，除新北市長侯友宜、副市長劉和然到場，有意角逐新北市長寶座的民眾黨主席黃國昌也現身參與，不過因到場時間不同與位置安排，台上站在一起的侯、劉「黏踢踢」，而站較遠的黃與2人沒什麼互動。

黃國昌被問到來參加新北元旦升旗時指出，新的一年祝福大家新年快樂，相信新北市會「變得越來越好」。對於與劉和然副市長在現場的互動，黃國昌僅簡短回應「自然就好」。

劉和然則指出，元旦升旗本就是中華民國的重要儀式，市府立場是任何人來都歡迎，不論職位或政黨背景，只要認同中華民國、願意共同努力守護國家，都歡迎參與，這是一個凝聚共識、共同祝賀的場合。

媒體詢問黃國昌曾提出希望藍白能在明年一月底前提出共同政見，是否期待國民黨程序加快？劉和然仍以「馬拉松」比喻回應，每個政黨、每個人情況不同，節奏與配速也不一樣，各政黨應維持自身主體性，按照自己的步調前進，不該被他人節奏打亂，這樣才是穩健的方式。

劉和然也強調，選舉只是過程，最重要的仍是市政與國政的推動，若讓政治過早主導節奏，反而對市民不公平。他表示，市府團隊會持續專注市政服務，至於選舉與相關決定，到時間點自然就會決定出來。

侯友宜受訪也說，元旦升旗是新北市的重要活動，只要是新北市民，或是願意來到新北、參與升旗典禮的朋友，「我們都非常非常的歡迎」。