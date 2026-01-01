快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天出席新北元旦升旗活動，與新北市長侯友宜、副市長劉和然互動不多。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌今天出席新北元旦升旗活動，與新北市長侯友宜、副市長劉和然互動不多。記者葉德正／攝影

2026年元旦新北市府今天在板橋435藝文特區舉行升旗典禮，除新北市長侯友宜、副市長劉和然到場，有意角逐新北市長寶座的民眾黨主席黃國昌也現身參與，不過因到場時間不同與位置安排，台上站在一起的侯、劉「黏踢踢」，而站較遠的黃與2人沒什麼互動。

⭐2025總回顧

黃國昌被問到來參加新北元旦升旗時指出，新的一年祝福大家新年快樂，相信新北市會「變得越來越好」。對於與劉和然副市長在現場的互動，黃國昌僅簡短回應「自然就好」。

劉和然則指出，元旦升旗本就是中華民國的重要儀式，市府立場是任何人來都歡迎，不論職位或政黨背景，只要認同中華民國、願意共同努力守護國家，都歡迎參與，這是一個凝聚共識、共同祝賀的場合。

媒體詢問黃國昌曾提出希望藍白能在明年一月底前提出共同政見，是否期待國民黨程序加快？劉和然仍以「馬拉松」比喻回應，每個政黨、每個人情況不同，節奏與配速也不一樣，各政黨應維持自身主體性，按照自己的步調前進，不該被他人節奏打亂，這樣才是穩健的方式。

劉和然也強調，選舉只是過程，最重要的仍是市政與國政的推動，若讓政治過早主導節奏，反而對市民不公平。他表示，市府團隊會持續專注市政服務，至於選舉與相關決定，到時間點自然就會決定出來。

侯友宜受訪也說，元旦升旗是新北市的重要活動，只要是新北市民，或是願意來到新北、參與升旗典禮的朋友，「我們都非常非常的歡迎」。

元旦升旗 劉和然 黃國昌 侯友宜

延伸閱讀

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

憲法法庭傳周五又有新判決 黃國昌嗆違憲：不具任何法律效力的廢紙

中央總預算卡關 新北：新興建設先以市款墊付

黃國昌瘦身變一個人 大方秀前後體態對照「Do the best」

相關新聞

高雄4綠委市長初選在即吐心境 藍營柯志恩發願明年至市府升旗

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數，預計12日至17日進行民調，21日公布提名結果，4名參選人今天連袂出席元旦升旗，預習「接...

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

2026年元旦新北市府今天在板橋435藝文特區舉行升旗典禮，除新北市長侯友宜、副市長劉和然到場，有意角逐新北市長寶座的民...

柯志恩赴眷村參加升旗 新年願望「明年元旦在高雄市政府升旗」

今天是2026年第一天，國民黨高雄市長參選人柯志恩連跑前鎮、左營兩地眷村社區參加升旗典禮。柯志恩表示，2025年已經過去...

影／基隆市長選戰元旦就交鋒 謝國樑、童子瑋升旗同台火藥味

基隆市政府今天上午在城際轉運站舉行元旦升旗，民眾在寒風細雨中唱國歌看著國旗冉冉升起，日前民進黨中央宣布提名議長童子瑋選市...

綠基彰雲提名 藍竹縣3月前拍板

民進黨中執會昨通過第3波縣市長提名，由立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。兼任...

童子瑋參選基隆市長宣言：讓不相信基隆有未來的人 再相信一次基隆

基隆市議長童子瑋今獲民進黨提名參選基隆市長後，在各社群平台發表參選致詞內容，希望基隆市民「借給我5分鐘，讓你多認識我一點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。