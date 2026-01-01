柯志恩赴眷村參加升旗 新年願望「明年元旦在高雄市政府升旗」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩今早先前往前鎮區忠純里與居民健走，期許明年在市政府升旗。圖／國民黨高市黨部提供
國民黨立委柯志恩今早先前往前鎮區忠純里與居民健走，期許明年在市政府升旗。圖／國民黨高市黨部提供

今天是2026年第一天，國民黨高雄市長參選人柯志恩連跑前鎮、左營兩地眷村社區參加升旗典禮。柯志恩表示，2025年已經過去、2026年是嶄新的開始，期望明年元旦帶領大家在市政府前廣場升旗。

柯志恩在新春第一天排滿行程，先前往前鎮區忠純里參與元旦健走，隨後到君毅正勤籃球場及左營果貿社區參加元旦升旗

柯志恩表示，2025年已經過去、2026年是嶄新的開始，也是具有挑戰的時間；今天是元旦，期望大家在新的一年都有正能量，可以跨步邁向前、心想事成，「對我個人來說，要打贏這場選戰，希望明年的1月1日，大家一起在市政府前升旗」。

今早媒體也問及，新的一年要整合不同聲音，國民黨似乎有年輕人對於黨主席鄭麗文有一些不同聲音，請問柯志恩看法。柯志恩回應說，她不曉得有怎樣不同的聲音，但她相信鄭主席跟黨籍民意代表團結一致，能夠打贏2026選戰，她也期許兩岸彼此之間有更多對話機會，在平等互惠下做好交流工作，大家都希望台海能夠安全、平穩；鄭主席有足夠智慧帶領國民黨一起往前走

國民黨立委柯志恩今早在君毅正勤籃球場參加忠誠里元旦升旗典禮，期許明年在市政府升旗。圖／國民黨高市黨部提供
國民黨立委柯志恩今早在君毅正勤籃球場參加忠誠里元旦升旗典禮，期許明年在市政府升旗。圖／國民黨高市黨部提供
國民黨立委柯志恩今早在君毅正勤籃球場參加忠誠里元旦升旗典禮，期許明年在市政府升旗。圖／國民黨高市黨部提供
國民黨立委柯志恩今早在君毅正勤籃球場參加忠誠里元旦升旗典禮，期許明年在市政府升旗。圖／國民黨高市黨部提供

