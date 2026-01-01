影／基隆市長選戰元旦就交鋒 謝國樑、童子瑋升旗同台火藥味

基隆市政府今天上午在城際轉運站舉行元旦升旗，民眾在寒風細雨中唱國歌看著國旗冉冉升起，日前民進黨中央宣布提名議長童子瑋選市長後，今與與市長謝國樑首度同台，兩人先握手致意、同台唱市歌，但在市政則交鋒，有濃濃火藥味。謝國樑說，基隆一點一滴在改變，帶來更多的產業和就業的成果；但童則批市政沒有好好的規畫及善待，看不到未來整體方向。

謝國樑表示，今天是2026年的第一天，今年是充滿機會的一年，但也要經歷各項挑戰和檢驗，市府團隊要在各項挑戰中繼續完成對市民的承諾，去年非常重視行人的安全、城市的整潔、交通的運輸及產業的發展，今年會延續這些工作帶給市民更好的生活，基隆一點一滴在改變。

謝國樑並說，日前基隆捷運先期工程開工典禮，未來捷運各場站會有非常大的城市轉變，帶來更多的產業和就業，這些都是大家共同努力結果，讓基隆持續成為一個更有愛的城市。副市長邱佩琳與市府團隊熱情開唱、跳舞迎接新的一年，黑鳶籃球隊也現身，受到民眾熱烈掌聲。

童子瑋說，過去幾年基隆市這個「家」，沒有被好好的善待及規畫，看不到城市未來整體發展的未來方向，希望2026大家再相信一次基隆，讓年輕人可以相信未來，老年人可以安居樂業，大家一起努力，讓基隆更進步、團結。

童子瑋說，盼望在新的一年，市政能夠快馬加鞭、一馬當先。回顧去年基隆面臨的挑戰，尤其下半年的辛苦，大家都點滴在心頭，從颱風的侵擾、油水的汙染，到毒駕的傷痛，基隆全市一起努力、共同走過，就像基隆人從小的生活一樣，在風雨裡成長、在風雨中前行，但依然勇敢無畏、大步向前。基隆的精神在他的心中，就是「無畏風雨」的堅毅跟堅定。未來盼市府和議會、市民朋友團結起來，一起為城市打拚，為基隆的未來努力。