2026縣市長選舉 綠基彰雲提名 藍竹縣3月前拍板

聯合報／ 記者蔡晉宇劉懿萱／台北報導

民進黨中執會昨通過第3波縣市長提名，由立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長，基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。兼任民進黨主席的賴清德總統表示，3位參選人具有相同特質，都有很好的民意基礎，專業問政也深耕基層，是民進黨嚴選的最佳人選。

賴總統首先推薦童子瑋，指他第一次參選用無黨籍，一路走到第一高票當選，還成為議長，相當不易。童表示，他會幫助基隆解決問題、推動進步。

賴說，陳素月人如其名，「看起來素素的，很樸實，做事很踏實」，她特別重視教育。陳素月表示，「服務才是落實民主的唯一途徑」這句話影響她相當深遠。

賴總統推薦劉建國時指出，劉在雲林推動的建設包括虎尾溪整治、老人醫療研究中心等，是最適合的下任雲林縣長人選。劉表示，除關注雲林醫療資源升級，他計畫將雲林結合嘉義、彰化，打造成中藥廊道。

至於國民黨新竹縣長人選，立委林思銘昨在立法院宣布退選，他說「成功不必在我，但成功一定有我」，剩下兩位人選新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩，會由新竹縣長楊文科再次協調，3月前決定出縣長候選人。

